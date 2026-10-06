Realizará Municipio de Saltillo el “Pedalea Rosa por Ellas”

Actividad forma parte del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, llevará a cabo el evento “Pedalea Rosa por Ellas” como parte de las actividades del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, se invitó a las y los saltillenses a sumarse y participar el próximo domingo 18 de octubre en esta rodada ciclista, cuyo registro es completamente gratuito.

La salida y meta será en la Plaza Concordia, en punto de las 8:00 de la mañana, y se contará con las categorías femenil y varonil. Las personas participantes deberán acudir con su propia bicicleta.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que el recorrido incluye la carretera Los Valdez, el bulevar José Musa de León y el bulevar Narro Robles.

“Ven en bicicleta y sé parte de esta rodada por la prevención y la salud. Durante todo el mes de octubre estaremos realizando actividades como esta encaminadas a generar conciencia en la población sobre la importancia de la prevención, el autocuidado y la detección oportuna del cáncer de mama”, dijo.

Mencionó que durante el evento se brindará información sobre la importancia de la detección temprana, promoviendo la realización de revisiones médicas periódicas y el conocimiento de los signos de alerta.

“Esta pedaleada representa una oportunidad para unir a la comunidad en torno a un mensaje de prevención, esperanza y solidaridad, recordando que la detección oportuna puede contribuir a un diagnóstico y tratamiento más tempranos”, refirió Vanessa Fernández Tonone.

El registro es gratuito y se puede realizar a través del formulario publicado en las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres y del Gobierno Municipal de Saltillo.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono del Instituto Municipal de las Mujeres 844-415-28-15. (El Heraldo de Saltillo)