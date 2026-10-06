Embellece Gobierno de Saltillo juegos infantiles en la San Vicente

Mantiene Javier Díaz intensa intervención en espacios públicos, cauces y vialidades para mejorar la seguridad ciudadana

Para fortalecer la calidad de los espacios públicos, el alcalde Javier Díaz González instruyó trabajos integrales en distintos puntos de Saltillo, con labores de mantenimiento y embellecimiento de áreas recreativas, limpieza de cauces y rehabilitación de banquetas en la ciudad.

Personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de embellecimiento y mantenimiento de los juegos infantiles y mobiliario urbano de la plaza pública del fraccionamiento San Vicente, ubicada entre las calles 3, 2 y Vicente Fox, con el propósito de ofrecer espacios de convivencia y recreación más dignos para las familias.

De manera simultánea, brigadas municipales realizaron intensos trabajos de retiro de basura, escombro y maleza en el arroyo La Tórtola, ubicado entre las calles Rayón y General Ramón Corona, en el Centro Histórico de Saltillo. En este punto se trabajó para despejar el cauce y prevenir riesgos entre las y los vecinos del lugar.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa con las acciones del programa de rehabilitación de banquetas, con trabajos sobre las aceras poniente y oriente de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, a fin de ofrecer trayectos más seguros para quienes caminan por este sector.

El alcalde Javier Díaz señaló que se mantienen los trabajos permanentes en colonias, barrios y el Centro Histórico de la capital de Coahuila, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses. (El Heraldo de Saltillo)