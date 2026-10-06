Avanza EMAS en sustitución de líneas de agua en Ramos Arizpe

Más de 1.5 kilómetros de líneas de agua y drenaje han sido reparados o sustituidos durante el presente año en Ramos Arizpe, como parte de los trabajos emprendidos para renovar infraestructura antigua y mejorar el funcionamiento de las redes, informó Nicanor Aguirre Flores, gerente de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS).

Las intervenciones se han desarrollado en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en sectores donde las condiciones de las tuberías hacían necesaria su reparación o reemplazo. Entre las zonas atendidas se encuentran la colonia Fidel Velázquez, la Zona Centro de Ramos Arizpe y la colonia El Mirador.

“A la fecha, en lo que va de esta administración, creo que llevamos más de un kilómetro y medio de reparaciones. Vamos a buen ritmo y seguimos trabajando”, señaló Aguirre Flores.

El gerente de EMAS adelantó que los trabajos continuarán con un nuevo programa de obras que anunciará formalmente el alcalde Tomás Gutiérrez, que permitirá ampliar la sustitución de más líneas antiguas de agua potable y drenaje hacia otras colonias. Para ello, personal del organismo ya realiza levantamientos para determinar los sectores que requieren atención.

“Son diferentes colonias las que van a ser beneficiadas. Traemos el programa de cambio y sustitución de líneas antiguas, tanto de drenaje como de líneas de la red de agua; estamos trabajando en ello”, explicó. (EDUARDO SERNA)