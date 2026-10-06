Realizan en Saltillo diagnóstico para detectar y corregir afectaciones en vialidades por lluvias

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que la Dirección de Obras Públicas realiza un diagnóstico integral de los diferentes sectores para identificar afectaciones extraordinarias en calles y definir cuánto recurso deberá redireccionarse para atenderlas

El Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo un diagnóstico integral de las vialidades de la ciudad, luego de las fuertes lluvias registradas durante los últimos días, con el objetivo de identificar los daños más considerables y determinar las acciones de rehabilitación que deberán realizarse en las próximas semanas y meses.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, explicó que solicitó a la Dirección de Obras Públicas, con apoyo de las Direcciones de Medio Ambiente y Servicios Primarios, un análisis de los diferentes sectores de Saltillo para distinguir las necesidades extraordinarias ocasionadas por las precipitaciones.

«El jueves me van a dar el diagnóstico y a partir de ahí vamos a poder dimensionar la cantidad de recurso que tendríamos que redireccionar», señaló al precisar que no se trata necesariamente de obtener recursos adicionales, sino de hacer ajustes al presupuesto para atender las zonas que presenten mayores afectaciones.

Díaz González destacó que, a diferencia de otros episodios de lluvias en los que se han registrado daños más severos, en esta última semana una importante cantidad de agua pudo ser conducida a través de los arroyos, colectores pluviales y rejillas, gracias también a los trabajos permanentes de limpieza que realiza el municipio.

No obstante, reconoció que la basura arrastrada por las corrientes representa un problema, debido a que puede obstruir las rejillas pluviales, por lo que llamó a la ciudadanía a reforzar las acciones de limpieza y evitar arrojar desechos en la vía pública, además de mantener la campaña «Tómala Cochino» para prevenir taponamientos por tira de basura en la vía pública.

Subrayó que el objetivo es eficientar el uso del recurso público y dirigirlo hacia las necesidades prioritarias de la ciudad. «Estamos trabajando para tratar de eficientar de la mejor manera el recurso público, el recurso de los saltillenses y que ese tipo de recursos se pueda implementar en servicios públicos», afirmó. (OMAR SOTO)