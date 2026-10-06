Casa del Migrante de Saltillo mantiene colecta de otoño-invierno ante falta de recursos

La organización alberga a alrededor de 54 personas y solicita alimentos, artículos de higiene, ropa abrigadora, cobertores y calzado para atender las necesidades de la población migrante durante la temporada de frío

Ante la llegada de la temporada otoño-invierno y la necesidad de garantizar alimentación y artículos básicos a las personas migrantes que en la Casa del Migrante de Saltillo, esta Asociación Civil mantiene abierta una colecta permanente de donativos, informó su director, Alberto Xicoténcatl Carrasco.

Explicó que hasta este martes la institución atiende a aproximadamente 54 personas extranjeras con estancia irregular, principalmente hombres, aunque también hay niños, niñas y mujeres, por lo que el consumo de alimentos y productos de higiene es constante. «Tenemos una colecta permanente de alimentos justo porque son bienes consumibles que la gente constantemente necesita», señaló.

Entre los productos que más se requieren se encuentran frijol, arroz, azúcar y café, además de artículos de higiene personal como cepillos de dientes, rastrillos y toallas femeninas. También se solicita leche en polvo para niñas y niños, así como carne, pollo, verduras y frutas, con el objetivo de ofrecer una alimentación lo más balanceada posible.

Advirtió que la institución enfrenta una situación económica complicada, debido a que los recursos destinados a la compra de alimentos para este año ya prácticamente se agotaron. «Actualmente estamos sobreviviendo con donativos, tenemos ya muy poquito recurso económico para alimentos, ya se agotó el de este año», explicó.

Recepción de donativos

A esta necesidad se suma la llegada de las bajas temperaturas, por lo que la Casa del Migrante solicita suéteres, chamarras, guantes, calcetines, tenis y cobertores. El director explicó que, debido a una plaga de chinches registrada anteriormente, tuvieron que desechar colchonetas y cobertores, por lo que existe una necesidad especial de estos artículos.

Los donativos pueden entregarse, en cualquier hora y día de la semana, directamente en las instalaciones de la Casa del Migrante de Saltillo, ubicadas en calle Juan de Erbaez número 2406, colonia Landín, detrás de la iglesia de la Santa Cruz y a unos metros de las conocidas curvas de la Landín. (OMAR SOTO)