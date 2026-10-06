Urgen políticas para enfrentar los retos que trae consigo crecimiento en la población de adultos mayores en Coahuila

Ante los resultados de la encuesta intercensal del INEGI de 2025, que muestran un descenso de la natalidad y un crecimiento de la población de adultos mayores en el estado, es urgente que desde ahora se comience con una planeación que permita hacer frente a los retos que trae consigo esta tendencia mundial de envejecimiento y que podrían reflejarse principalmente en el colapso de los sistemas pensionarios y en un impacto en los servicios de salud para esta población.

Lo anterior fue señalado por el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez Morales, quien dijo que este fenómeno es especialmente perceptible en estados como Coahuila donde se mejora constantemente la calidad de vida, logrando que los adultos mayores vivan más tiempo, mientras que nacen menos niños, lo cual es un fenómeno que hay que tomar en cuenta para el quehacer político y la confección de políticas públicas.

Indicó que en el caso de los fondos de pensiones, es urgente que se ponga atención donde no se han hecho reformas importantes porque cada vez serán menos los aportantes y cada vez vivirán más quienes se beneficien de estas pensiones. (ÁNGEL AGUILAR)