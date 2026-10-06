PRI Ramos Arizpe inicia colecta de taparroscas durante el Mes Rosa

Como parte de las actividades correspondientes octubre como el Mes Rosa, el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ramos Arizpe puso en marcha una campaña de recolección de taparroscas, con la intención de sumar a la ciudadanía a una causa de apoyo para personas y familias que enfrentan el cáncer de mama.

Hazel Santos Rodríguez, presidente del PRI en Ramos Arizpe, informó que la iniciativa busca aprovechar pequeñas aportaciones de la comunidad para generar un respaldo colectivo, por lo que extendió la invitación a familias, jóvenes, estudiantes, trabajadores y organizaciones que deseen participar.

“Queremos invitar a toda la ciudadanía a sumarse a esta campaña. Una taparrosca puede parecer algo pequeño, pero cuando reunimos muchas y trabajamos juntos, podemos convertirlas en una ayuda que haga la diferencia para quienes más lo necesitan”, expresó Santos Rodríguez.

Las personas interesadas podrán llevar sus taparroscas a las instalaciones del PRI Ramos Arizpe, ubicadas en la calle Gustavo Espinoza Mireles #125, en la Zona Centro, donde se mantendrá habilitado el punto de recepción para reunir las aportaciones de la población.

El dirigente municipal destacó que la campaña se desarrolla durante octubre, mes dedicado a fortalecer la sensibilización y prevención del cáncer de mama. En Ramos Arizpe, distintas instituciones también llevan a cabo durante este mes acciones enfocadas en la detección oportuna de esta enfermedad.

“La solidaridad se demuestra con acciones. Queremos que esta campaña permita sumar voluntades y recordar que todos podemos aportar desde nuestras posibilidades. Con el apoyo de los ramosarizpenses podemos llevar esperanza a más familias”, agregó.

“Todo lo que será recaudado servirá para ayudar en el financiamiento de diversos tratamientos médicos y quimioterapias para las mujeres que no tienen los recursos económicos para costearlos. Nos sumamos a esta gran causa como instituto político con responsabilidad y compromiso social”, finalizó. (EDUARDO SERNA)