Prevé AMHMC ocupación del 60 por ciento en hoteles durante Rodeo Saltillo 2026

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que durante los cuatro días que durará el evento del Rodeo Saltillo 2026, se espera una ocupación hotelera en esta capital de hasta el 60 por ciento, que aseguró es de gran beneficio para el sector, al registrarse dicho incremento en la llamada “temporada baja”, e indicó que además gracias a este evento habrá una importante derrama económica también para otros establecimientos.

“Este evento tiene una nueva cara totalmente, es tipo americano, es un muy buen proyecto, un muy buen producto turístico que vamos a tener y que tenemos que explotar, creemos que va a haber más asistencia en los días que tendrá verificativo este evento, del 15 al 18 de octubre, el gobernador le apostó definitivamente a este tipo de eventos y que bueno que lo hizo porque está dejando infraestructura para la capital, ya tenemos otro producto para vender, que se puedan hacer convenciones y que se pueda traer a más gente”, señaló.

“La OCV que trabaja para nosotros, ya tiene otro producto más que ofrecer, en cuanto a los hoteles tenemos previsto un incremento del 60 por ciento de ocupación esos cuatro días, ahorita estamos en temporada de que traemos un 30 o un 40 por ciento, por lo que un 60 por ciento está muy muy bien, e igualmente habrá una buena derrama económica para los restaurantes, las gasolineras y las tiendas de conveniencia. Realmente es un muy buen producto y esperamos que sea un rotundo éxito”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)