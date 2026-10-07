EN CLASE TURISTA

Mientras que los morenistas AMÉRICO VILLARREAL jr y ALFONSO CEPEDA SALAS siguen utilizando aviones privados para viajar, el primero en las raras ocasiones en que viene a Coahuila, y el segundo cada vez que le dan ganas de ir a Acapulco o de venir a echar una vuelta a nuestro estado para supervisar sus negocios, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM estaría viajando en un vuelo comercial y en clase turista a China, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.

El trayecto hasta ese lugar, en vuelo comercial, es de alrededor de 24 horas de ida y otras 24 de vuelta. Sheinbaum se quiere ir en clase turista, como acostumbra hacerlo cada que vuela, mientras que otros “distinguidos” morenistas cómo GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, ANDY LÓPEZ BELTRÁN y RICARDO MONREAL gustan viajar en primera clase, para evitar las molestias de compartir asiento con los pasajeros comunes y corrientes. ¿Y la austeridad republicana? ¡Que se haga justicia en los bueyes de mi compadre¡

PIENSA MAL Y…

Para los que andábamos con la brújula perdida, la jueza RUTH HUERTA ya salió a aclarar que no será este viernes el último día para que el misterioso empresario ARTURO DOMÍNGUEZ deposite los 56 millones de dólares cómo garantía de seriedad por la postura que hizo hace unos días para la compra de Altos Hornos, sino que el plazo se vence hasta la próxima semana, el martes 13 de octubre.

Pese a ello, se antoja casi imposible que el citado postor pueda cumplir con el pago de la garantía, ya no se diga con el pago que ofreció por 1 mil 400 millones de dólares para quedarse con la empresa. Y mientras tanto, el único que sigue llevando agua a su molino con tanta demora es el síndico VÍCTOR MANUEL AGUILERA, quien cobra una carretada de billetes a cambio de sus “servicios”. ¿No será que es él mismo quien se ha venido encargando de seguir pateando el bote? Porque cada día que pasa sin que se concrete la venta, es un día más en que el susodicho sigue ganando dinero. Piensa mal y acertarás.

YA SALIÓ EL PEINE

La semana pasada, cuando el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ se reunió con Alejandro Olivo Villa, director general adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), se dijo que lo hacía para revisar proyectos estratégicos para Saltillo, pero sin precisar cuales. Pero el pasado lunes el propio alcalde lo aclaró: se trata de buscar recursos para la construcción del Acuaférico, un proyecto cuyo objetivo es solucionar el abasto de agua para las colonias del poniente y surponiente de la ciudad, el cual tendrá la capacidad de transportar un flujo de hasta 300 litros de agua por segundo. La intención de Javier es comenzar la obra en 2027 y terminarla ese mismo año; es decir, dentro de su primer período como alcalde. Y si así lo está declarando, es porque muy seguramente ya tiene amarrado el recurso para llevarlo a cabo.

LIBRAMIENTO DE LA MUERTE

Hablando de grandes obras que son necesarias concluir, tiene razón el alcalde de Ramos Arizpe, TOMÁS GUTIÉRREZ MERINO, al calificar el libramiento Norponiente cómo “la carretera de la muerte”, por el gran número de accidentes que ocurren en ese tramo, muchos de ellos mortales.

Desde que se construyó esa vía, en el sexenio del villano favorito de la 4t, FELIPE CALDERÓN, la obra quedó inconclusa, porque solamente se consideró un carril de ida y otro de vuelta con sus respectivos acotamientos; pero los traileros, muchos de ellos conduciendo bajo los influjos de sustancias prohibidas, lo utilizan cómo si fuera una autopista de cuatro carriles, invadiendo en consecuencia el carril contrario y provocando en muchas ocasiones terribles accidentes cómo el que sucedió hace unos días.

Nada más al municipio de Ramos Artizpe atender esos accidentes le cuesta anualmente 20 millones de pesos, porque los concesionarios de la autopista no se hacen responsables, pese a que ganan cientos de millones de pesos por las cuotas que cobran por su uso. Tommy debería de ir pensando en emprender acciones legales, porque en estricto sentido, la concesionaria, que en este caso es la empresa Concesionaria de la Autopista Monterrey-Saltillo, es la que debería hacerse cargo de cubrir esos costos.

REGRESÓ MUY MANSITO

Este martes se reincorporó al Congreso el diputado del “Partido de la Traición”, TONY FLORES, pero llegó muy mansito, sin hacer mayores aspavientos. Parece que es cierto eso de que el que se quema con leche, hasta al jocoque le sopla.

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