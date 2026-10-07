AHÍ SE VAN…

En esa obsesión de notoriedad y en su incultura, patanería y corrupción y la de sus familiares y amigos, el expresidente López Obrador y el presidente Trump se parecen.

A ambos los definen sus mentiras y su afán por ser de clase superior.

Trump, quisiera pertenecer a la realeza inglesa; López Obrador daría cualquier cosa por ser fifi como caracteriza él, a los ricos mexicanos.

Sus comportamientos han provocado que todas las desgracias apunten a ellos; a Trump, las del mundo; las de México, a López y coincidentemente, esta semana los dos buscaron reflectores.

El 30 de septiembre López promovió en YouTube su nuevo libro; lleno de elogios a sí mismo, a la corcholata que hoy gobierna y a su Movimiento y de críticas a funcionarios gringos por haberle quitado la visa a su ladrón hijo Andy; lo que califica como “canallesco”.

El primero de octubre Trump dio una larga entrevista a la revista Time, en la que se advierte la crisis en la que su gobierno ha metido a su país.

Los dos siempre se han quejado, de que las elecciones que no ganan son fraudulentas y han promovido odio y polarización de la sociedad; a la que dividen en buenos y malos, patriotas y traidores, según los apoyen o los repudien.

AMLO tomó torres petroleras cuando perdió una elección en Tabasco y en el 2006 al no ganar la presidencia, ordenó a sus seguidores plantarse durante meses en la avenida Reforma de la Ciudad de México; ocasionando mugre, peste, destrozos y millonarias pérdidas económicas.

Maestro en el chantaje, solo se retiró cuando por mandato del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solis le entregó 20 millones de pesos; con parte de ese dinero, compró el rancho La Chingada, que inventó le heredaron sus padres; que ni soñando tenían esa posibilidad.

Trump llamó en enero de 2021 a sus adeptos, a asaltar el edificio del Capitolio para impedir la certificación de los comicios que le ganó Biden.

Y anunció ahora un soborno de 5 mil dólares a cada adulto si su partido gana en las elecciones legislativas del próximo noviembre y amenazó con invocar la Ley de Insurrección, que permite militarizar las calles si hay disturbios.

Los hijos de ambos, siendo de orígenes económicos distintos, han lucrado amparados en el cargo del padre.

Los de AMLO estafaron y siguen estafando a México, hasta ahora sin consecuencias excepto para sus cómplices, que han caído presos o están a punto de hacerlo; confío en que pronto les echen también a ellos el guante.

El junior de Trump aceptó que el empresario ruso Umar Kremlev, con vínculos tan directos con Putin que el pasado abril le otorgó la Orden de la Amistad, pagara los cientos de miles de dólares que costó la fiesta posterior a su boda del pasado junio en las Bahamas.

Lo que según medios estadounidenses constituye “extraordinaria violación de las normas éticas por parte de un miembro de la familia de un presidente estadounidense… y muy peligrosa por su relación con el Kremlin”.

Pero Donald Trump junior y su nueva esposa Bettina, declararon “nuestro querido amigo Umar, nos ofreció dos con gran generosidad, noches increíbles de celebración; regalo de bodas extraordinariamente generoso y por el que estamos increíblemente agradecidos… es lamentable que algo tan personal y feliz pueda ser interpretado como algo político o siniestro”.

Tampoco da paso sin huarache el yerno de Trump, Jared Kushner.

La CNN reveló el conflicto de intereses que representa ser al mismo tiempo el principal emisario de paz de su suegro en Medio Oriente y el mayor accionista de la empresa israelí, valorada en mil millones de dólares, que abastece al ejército de Netanyahu; por cada balazo y cada bomba que él ordena contra sus vecinos, por cada día que la guerra se prolonga, Jared se embolsa millones.

A Trump y a López, se les han documentado cientos de miles de mentiras; han acosado insultado y calumniado a medios y periodistas por publicar “noticias falsas” y han dado a conocer datos sobre sus vidas privadas para presionarlos, poniéndolos en peligro.

López creó a los lamebotas de las mañaneras, para impedir preguntas de verdaderos periodistas.

Trump vetó a tres medios de sus conferencias, pero el tiro le salió por la culata porque periódicos y canales se unieron y por solidaridad todos dejaron de cubrir sus eventos.

A los dos les fascina que los adulen y si nadie lo hace, ellos solos se echan porras.

Por eso, reapareció López.

Y por eso, a partir del miércoles pasado los canales de noticias se vieron saturados por anuncios sobre los “logros” trumpistas y lo está haciendo, tal como en su tiempo AMLO y ahora Sheinbaum con La Jornada, con dinero de los contribuyentes.

“Conducta flagrantemente contraria a la ética”, la calificaron legisladores demócratas precisando que tendrá consecuencias.

Ambos redujeron los recursos a programas relacionados con la educación y la salud, sin la aprobación de sus congresos.

Y los dos han alegado motivos de seguridad nacional, para ocultar y reservar durante años información importante que da cuenta de su pésimo actuar.