Buscan despertar vocación musical y de servicio entre jóvenes de Ramos Arizpe

Con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a la vida de la Iglesia mediante la música, la liturgia y la formación espiritual, la Academia Santa Cecilia, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, mantiene abiertas sus actividades dirigidas principalmente a niños, adolescentes y jóvenes de Ramos Arizpe.

La academia busca que sus integrantes descubran y desarrollen sus habilidades musicales, pero también que comprendan el significado de las celebraciones de la Iglesia y encuentren en sus talentos una oportunidad para participar activamente en la comunidad parroquial. Las sesiones se desarrollan los sábados mediante encuentros dinámicos que combinan aprendizaje, convivencia y formación en la fe.

El párroco Guillermo Alvarado Rodríguez explicó que la propuesta va más allá de impartir clases de música, pues la intención es ofrecer una preparación integral que permita a los participantes poner sus capacidades al servicio de las celebraciones litúrgicas y de la comunidad.

“Queremos que nuestros niños y jóvenes descubran sus talentos, pero sobre todo que comprendan que pueden ponerlos al servicio de Dios y de los demás. La música es una herramienta que nos permite acercarlos a la fe y ayudarles a conocer la riqueza de nuestras celebraciones”, expresó.

La Academia Santa Cecilia se define como un proyecto de identidad católica que utiliza la música como medio de formación y servicio. Su objetivo comprende el desarrollo de capacidades artísticas, musicales y litúrgicas, acompañado de una preparación espiritual para quienes desean colaborar en las distintas actividades de la Iglesia.

“La invitación es a que se animen a dar ese paso y dediquen un día de su semana a Dios. Queremos recibirlos con los brazos abiertos y brindarles un espacio donde puedan aprender, crecer en su fe y descubrir todo aquello que son capaces de aportar”, señaló.

Las personas interesadas en conocer más sobre la Academia Santa Cecilia pueden acudir a Gustavo Díaz Ordaz número 104, colonia Blanca Esthela, en Ramos Arizpe, o solicitar información al teléfono 844-349-7893. (EDUARDO SERNA)