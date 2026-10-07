Henri Kagan y Kenso Soai ganan el Nobel de Química 2026 por sus aportes a la síntesis orgánica

Estocolmo, Suecia.- El francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai fueron reconocidos este miércoles con el Premio Nobel de Química 2026 por sus descubrimientos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica, investigaciones que ayudaron a explicar por qué los seres vivos utilizan una sola de las dos formas especulares de determinadas moléculas.

Algunas moléculas pueden existir en dos versiones que son imágenes reflejadas entre sí, como ocurre con las manos derecha e izquierda. Aunque tienen la misma composición, su orientación puede hacer que reaccionen de manera diferente al entrar en contacto con otras sustancias.

Este fenómeno es especialmente importante en la química relacionada con los medicamentos, debido a que una de las versiones de una molécula puede tener el efecto terapéutico buscado, mientras que la otra puede ser menos efectiva o incluso provocar efectos distintos.

Kagan realizó en 1986 uno de los primeros avances que permitieron entender y controlar este comportamiento. Sus investigaciones demostraron que una reacción química podía favorecer una de las dos formas moleculares en una proporción mayor de la que hasta entonces se consideraba posible.

Posteriormente, Soai llevó el trabajo más lejos al demostrar que una molécula podía favorecer su propia formación. En 1995 presentó una reacción que permitió observar este proceso y, en 2003, consiguió una reacción en la que se formaba prácticamente una sola de las dos versiones posibles de una molécula.

Estos trabajos ayudaron a explicar el fenómeno conocido como homoquiralidad, mediante el cual los organismos vivos utilizan predominantemente una de las dos formas especulares de ciertas moléculas. En el caso de los aminoácidos, por ejemplo, la vida emplea principalmente una de estas dos configuraciones.

El hallazgo también tiene importancia para la industria farmacéutica, donde controlar la orientación de las moléculas resulta fundamental para desarrollar medicamentos con los efectos deseados.

Kagan, de 95 años, está vinculado con la Universidad París-Sur, en Francia, mientras que Soai, de 76 años, pertenece a la Universidad de Ciencias de Tokio, en Japón.

Ambos compartirán el Premio Nobel de Química, dotado con 12 millones de coronas suecas, además de recibir la medalla y el diploma correspondientes al galardón. (El Heraldo de Saltillo)