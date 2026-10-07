Protección Civil mantiene vigilancia sobre la Depresión Tropical nueve en el Golfo de México

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que mantiene vigilancia preventiva sobre la Depresión Tropical Nueve, recientemente formada en el Golfo de México, ante su evolución y trayectoria prevista para los próximos días.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitida a las 15:00 horas de este martes, el centro de la Depresión Tropical Nueve se localizaba aproximadamente a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, con rachas de hasta 75 km/h, y se desplaza hacia el este a una velocidad aproximada de 7 km/h. Su amplia circulación ocasiona lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas y Veracruz, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de ambas entidades.

De acuerdo con el pronóstico de trayectoria, el sistema podría intensificarse durante las próximas horas y alcanzar la categoría de tormenta tropical. Asimismo, se prevé que continúe fortaleciéndose mientras avanza sobre aguas del Golfo de México.

Con base en la trayectoria prevista hasta este momento, no se anticipan efectos directos para Coahuila asociados a este sistema. No obstante, debido a que los ciclones tropicales pueden presentar cambios en su intensidad y desplazamiento, la Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre su evolución.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar difundir información no confirmada sobre la evolución del sistema. En caso de presentarse cambios en su trayectoria o intensidad que pudieran representar algún riesgo para Coahuila, las autoridades informarán oportunamente.

La Subsecretaría de Protección Civil continuará el monitoreo del sistema con base en la información oficial emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y mantendrá coordinación con las autoridades correspondientes.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)