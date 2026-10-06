Alarma entre transportistas: desabasto de diesel paralizaría a México

Si Estados Unidos cierra las exportaciones del combustible hacia nuestro país, se generarían pérdidas por más de 7 mil millones de pesos diarios, advierte la CANACAR

Ante el amago del gobierno de Estados Unidos de cerrar las exportaciones de diesel para contener la escala de los precios de energético por las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) señaló que la medida tendría un impacto de 7 mil 194 millones de pesos diarios.

Augusto Ramos, presidente del organismo, señaló que con una eventual interrupción en el suministro de diesel el impacto en México sería especialmente relevante, pues el 95 por ciento de la flota de autotransporte del país utiliza diesel para su operación.

Enfatizó que más de 466 mil vehículos pesados que movilizan la carga general en las carreteras del país dependen directamente de este combustible.

Por ello, instó a las autoridades federales, la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a blindar las cadenas de distribución nacional para evitar cualquier escenario de desabasto.

«El autotransporte de carga es el motor de la economía nacional. Garantizar el suministro de dieselva más allá del precio», destacó en el marco de la Convención Nacional 2026 de la Canacar.

En otro sentido reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal por mantener el compromiso de que el litro de diesel no rebase la barrera de los 27 pesos en más del 80 por ciento de las estaciones de servicio del País.

Sin embargo, explicó que el sector enfrenta una severa presión financiera debido a que el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diesel se mantiene en cero pesos, imposibilitando que las empresas acrediten dicho beneficio.

Explicó que ante la falta de margen en el IEPS y para compensar los sobrecostos operativos, derivados de las fluctuaciones en el mercado energético internacional, la Canacar solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso no reducir el umbral de facturación del estímulo para el pago de peajes en casetas.

Detalló que, la propuesta actual del Paquete Económico 2027 busca reducir dicho tope de 300 a 250 millones de pesos de facturación anual. (AGENCIA REFORMA)