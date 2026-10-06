Tec de Monterrey impulsa nuevos acuerdos académicos en Cumbre de Rectores

La Cumbre de Rectores, realizada en Santiago de Chile, planteó a futuro, dos grandes hitos: la creación de un programa de pregrado en conjunto y un fondo de financiamiento colaborativo para impulsar la investigación interdisciplinaria entre los tres países.

Monterrey, Nuevo León.- El Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad de los Andes (Colombia) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), tres de las mejores universidades clasificadas en la región, conmemoraron el octavo aniversario de la creación de “La Tríada” con dos encuentros internacionales: la Cumbre de Rectores, realizada en Santiago de Chile; y el IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Gobierno, en Ciudad de México.

Las reuniones académicas se enfocaron en los principales desafíos que plantea la inteligencia artificial para el presente y el futuro en tres grandes frentes: formación académica y estudiantil, ética y gobernanza e incursión al mercado laboral; y los retos de la construcción del Estado, su consolidación y el fortalecimiento de las capacidades estatales.

Durante la Cumbre de Rectores, realizada en la Casa Central de la Universidad Pontificia Católica de Chile (UC), delegaciones compuestas por rectores, vicerrectores, decanos e investigadores de las tres instituciones educativas evaluaron los avances de su cooperación y trazaron las prioridades científicas y formativas del bloque para los siguientes años.

En el marco de esta cumbre las y los participantes lograron acuerdos concretos orientados a profundizar la integración entre Santiago, Bogotá y Monterrey, destacando dos compromisos centrales que marcaron la agenda de la alianza en el corto y mediano plazo.

El primero de ellos fue la creación de un programa de pregrado conjunto entre las tres universidades. Esta iniciativa busca estructurar un itinerario formativo integrado que permita a las y los estudiantes realizar trayectorias académicas compartidas, acceder a un cuerpo docente trinacional y titularse con una perspectiva interdisciplinaria y regional.

El segundo acuerdo, enfocado en el fortalecimiento del ecosistema científico, fue el anuncio de un nuevo fondo de financiamiento colaborativo para impulsar la investigación interdisciplinaria entre las tres naciones. Inspirado en la estructura y objetivos de mecanismos de fomento a la excelencia con el Fondo Avanza UC, el nuevo instrumento asignará recursos para que los equipos académicos de la UC, Universidad de los Andes y Tec de Monterrey desarrollen proyectos conjuntos de alta excelencia científica y transferencia de tecnología.

“América Latina y el mundo enfrentan hoy desafíos complejos. En esta alianza reunimos capacidades y talento de tres universidades al servicio de la sociedad, para construir conocimiento y soluciones frente a retos que compartimos”, comentó Juan Pablo Murra Lascurain, rector del Tecnológico de Monterrey.

Mientras tanto, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, a través de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno (ECSG) fue sede del IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, que bajo el lema «Construcción de Estado en América Latina», reunió a académicos, investigadores y especialistas de distintas instituciones, para analizar los principales desafíos de América Latina en materia de construcción de Estado, democracia, gobernanza y capacidades Institucionales.

Entre los contenidos centrales destacaron los paneles sobre Estado y Democracia, Gobernanza Territorial y Capacidades Subnacionales. De la vasta agenda de contenidos, las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el Subnational Politics Project, iniciativa de colaboración internacional enfocada en la generación de datos públicos sobre instituciones políticas y procesos electorales subnacionales en la región.

El congreso cerró con una conversación de alto nivel sobre los desafíos de construcción de Estado, reforzando el papel del Tecnológico de Monterrey como espacio de encuentro y generación de conocimiento sobre los grandes retos institucionales de la región.

Al respecto, Edna Jaime, decana nacional de la ECSG, comentó que: “América Latina enfrenta desafíos que están redefiniendo el presente y el futuro de nuestra región. Democracia, seguridad, desigualdad, inteligencia artificial, justicia y transformación institucional son parte de una conversación que hoy no puede esperar. En este contexto, la academia tiene un papel fundamental: generar conocimiento, abrir diálogo y construir soluciones desde las ciencias sociales”.

En un mundo complejo y de retos extraordinarios, la ECSG es una plataforma de transformación que promueve la investigación aplicada, la innovación y el emprendimiento, para proponer soluciones que transforman la realidad con sentido humano.

Recientemente, las universidades lideradas por Juan Carlos de la Llera (Pontificia Universidad Católica de Chile), Juan Pablo Murra Lascurain (Tecnológico de Monterrey), Raquel Bernal (Universidad de los Andes) se colocaron en el top 10 del QS World University Rankings Latin America & The Caribbean 2027, obteniendo los siguientes resultados: UC #1; Tec de Monterrey #4; y UniAndes #8. Estas instituciones de educación superior, a través de esta alianza establecida en 2018, buscan la cooperación y el actuar conjunto para aportar soluciones a los principales desafíos que enfrenta hoy la región. (El Heraldo de Saltillo)