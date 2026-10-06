Festival Singers Saltillo presenta el concierto “Lecciones y Villancicos para la Cosecha”

Una velada coral de reflexión, poesía y música sacra reunirá obras de Rutter, Mendelssohn, Ojeilo, Paulus y otros compositores el próximo 9 de octubre en Saltillo.

Festival Singers Saltillo presentará el próximo 9 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, el concierto “Lecciones y Villancicos para la Cosecha”, una propuesta coral que entrelaza música, lecturas bíblicas, poesía y reflexión en torno a la creación, la gratitud, la abundancia y el paso de las estaciones.

La presentación tendrá lugar en la Iglesia Ranchito del Rey y María Madre y contará con la dirección de maestro canadiense Lawrie McEwan, el acompañamiento al piano del músico saltillense Manuel Muñoz Amaya y la narración de los artistas coahuilenses Brenda Peña y Javi López.

El programa está concebido como un recorrido sonoro y literario en el que cada pieza coral dialoga con una lectura o reflexión.

Entre las obras seleccionadas se encuentran composiciones y arreglos de Ola Gjeilo, Felix Mendelssohn, John Rutter, Stephen Paulus, Kinley Lange y Healy Willan, además de música tradicional y adaptaciones corales.

La velada abrirá con “Aramos Nuestros Campos”, en arreglo de Ernesto Barocio, seguida por la lectura de Génesis 1:1-5, para posteriormente dar paso a piezas como “Ubi Caritas”, de Ola Gjeilo; “All Things Bright and Beautiful”, de John Rutter; “Sing to the Lord of Harvest”, en arreglo de Healy Willan; “Help, Lord”, de Felix Mendelssohn; “The Road Home”, de Stephen Paulus, y “De boca y corazón”, en arreglo de Mendelssohn.

El contenido literario incluirá textos de Edna St. Vincent Millay, Andrew Marvell, Thomas Traherne, R. S. Thomas, William Cowper, además de pasajes del Génesis, los Salmos, Mateo, Juan y Apocalipsis.

Más que un concierto tradicional, “Lecciones y Villancicos para la Cosecha” busca crear una experiencia de contemplación a través de la música coral, evocando la gratitud por la tierra, el trabajo, la esperanza y la renovación.

Festival Singers Saltillo está integrado por voces de distintas tesituras que conforman un ensamble coral amplio y diverso, bajo la dirección del maestro canadiense Lawrie McEwan.

En esta presentación participarán sopranos, altos, tenores y barítonos que darán vida a un repertorio de gran riqueza armónica y espiritual.

La entrada será mediante donación voluntaria, con el propósito de acercar esta experiencia musical a la comunidad y fortalecer la presencia de la música coral en Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)

DATOS DEL EVENTO

Concierto: Lecciones y Villancicos para la Cosecha

Presenta: Festival Singers Saltillo

Fecha: 9 de octubre de 2026

Hora: 20:00 horas

Lugar: Iglesia Ranchito del Rey y María Madre

Director: Lawrie McEwan

Pianista: Manuel Muñoz Amaya

Narración: Brenda Peña y Javi López

Entrada: Donación voluntaria