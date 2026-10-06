Ramos Arizpe es tierra de oportunidades para los jóvenes: Tomás Gutiérrez

Empleo, crecimiento industrial, seguridad y movilidad brindan condiciones para estudiar, trabajar y construir un futuro en el municipio

Ramos Arizpe ofrece a sus jóvenes oportunidades reales para continuar sus estudios, incorporarse al mercado laboral y construir un proyecto de vida gracias a su crecimiento industrial, generación de empleos, seguridad y movilidad, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la ceremonia de entrega de documentos a 92 egresados de la generación 2022-2025 del CECyTEC Ramos Arizpe, realizada en el Auditorio de Presidencia Municipal y en donde estuvo acompañado por la directora general del CECyTEC Coahuila, Azucena Ramos Ramos, el alcalde llamó a los jóvenes a aprovechar las condiciones que ofrece una de las ciudades con mayor dinamismo económico de Coahuila.

Gutiérrez Merino señaló que el Gobierno Municipal, en coordinación con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabaja para generar las condiciones necesarias para que ningún joven tenga que abandonar sus estudios por falta de oportunidades y, al mismo tiempo, pueda encontrar alternativas para incorporarse al sector productivo.

“Queremos que ustedes sigan estudiando, que sigan preparándose y que sepan que en Ramos Arizpe hay oportunidades. Tenemos empresas, tenemos empleos y seguimos trabajando para que quienes terminan sus estudios puedan incorporarse al sector productivo y continuar creciendo”, expresó.

El alcalde recordó que la implementación de la Ruta Estudiantil Gratuita, llegó a brindar transporte a estudiantes y familias durante sus traslados diarios, además de representar un ahorro económico y facilitar el acceso a los centros educativos.

En la ceremonia fueron reconocidos 92 egresados de las especialidades de Técnico en Mecatrónica y Técnico en Máquinas Herramienta, quienes concluyeron su formación correspondiente a la generación 2022-2025.

Tomás Gutiérrez reconoció el trabajo de la directora general del CECyTEC Coahuila, Azucena Ramos Ramos, así como del director del plantel Ramos Arizpe, Emanuel González Martínez, y del personal docente por su contribución a la preparación de jóvenes que cuentan con conocimientos acordes a las necesidades del sector productivo.

También estuvo presente la directora de Educación Municipal, Lourdes Mónica Merino Sánchez, junto con autoridades educativas, docentes y familiares de los egresados. (ACONTECER)