Vecinos de Ramos destacan trabajo de Manolo y Tomás

Reconocen que la coordinación entre Estado y Municipio se refleja en mejores vialidades, seguridad y calidad de vida

Habitantes de distintos sectores de Ramos Arizpe respaldaron el trabajo conjunto del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al señalar que las acciones emprendidas por ambos gobiernos se traducen en mejores vialidades, mayor seguridad y condiciones que acompañan el crecimiento de la ciudad.

Luego del arranque en Ramos Arizpe del programa “En Equipo le Entramos”, ciudadanos destacaron que las obras de recarpeteo representan beneficios directos para miles de familias que diariamente se trasladan hacia sus centros de trabajo, escuelas y hogares.

Adriana Aracely Aguirre Solano, residente del fraccionamiento Villalta, señaló que las mejoras anunciadas para el sector de Salto del Agua responden a una necesidad importante para quienes habitan en esta zona.

“Para las familias que vivimos cerca del sector de Salto del Agua, este recarpeteo representa mayor seguridad para nuestros traslados hacia escuelas, hogares y trabajos. Ya tenemos la clínica de la salud aquí cerca, ahora esto, por eso a nombre de todos los vecinos y los que vivimos aquí, agradecemos a Manolo y a Tomás por esta gran obra que nos va a beneficiar mucho”, expresó.

Por su parte, María de Lourdes Chaparro Contreras, residente del fraccionamiento Real del Valle, destacó que contar con mejores vialidades permitirá hacer frente al crecimiento que registra Ramos Arizpe y mejorar la movilidad entre los diferentes sectores.

“Va a haber más fluidez en lo que son las avenidas, esto nos va a favorecer porque vamos a evitar el tráfico, tendremos más seguridad en vialidades. Le agradezco mucho al gobernador y al alcalde por este boom de crecimiento que beneficia a todos los ramosarizpenses”, afirmó.

Mayra Bella Puga, habitante de la colonia Revolución Mexicana, consideró que el desarrollo industrial, laboral y poblacional de Ramos Arizpe debe ir acompañado de mejores servicios e infraestructura.

“Ya era muy necesario este recarpeteo; está muy bien que Ramos Arizpe progrese en trabajo, en industria, en gente, por eso necesitamos que los programas estén al 100 y la seguridad en las vialidades también. Le agradecemos a Manolo y a Tomás por todas estas mejoras, decirles que juntos vamos por más”, manifestó.

“En Equipo le Entramos” es una estrategia del Gobierno del Estado de Coahuila que, en coordinación con los municipios, contempla acciones para fortalecer los servicios públicos y mejorar la infraestructura social y urbana, mediante trabajos de pavimentación y recarpeteo, drenaje, alumbrado y otras obras dirigidas a elevar la calidad de vida de las familias. (ACONTECER)