Rinde protesta María Hernández Borrego como directora de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la UA de C

Piedras Negras, Coahuila.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a María Magdalena Hernández Borrego como nueva directora de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho (FACyD), para el periodo 2026-2029, convirtiéndose en la directora número 29 de la actual administración universitaria.

En el auditorio del plantel se contó con la presencia del coordinador de la Unidad Norte, Tadeo Vargas Pérez, integrantes del Consejo Directivo del plantel, funcionariado, directivos de escuelas y facultades de la UN, docentes y comunidad estudiantil del campus Piedras Negras.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, felicitó a la doctora María Hernández Borrego por asumir la dirección de la Facultad y, la convocó a encabezar una gestión cercana a estudiantes, docentes y personal universitario, basada en el diálogo, la atención a las distintas voces y el seguimiento de los compromisos.

Destacó la relevancia de la FACyD en la formación de profesionistas preparados para atender las necesidades de la sociedad, particularmente en una ciudad fronteriza como Piedras Negras, donde se requieren perfiles capaces de desenvolverse en escenarios económicos y jurídicos binacionales con responsabilidad y ética.

Pimentel Martínez, convocó a la comunidad universitaria a trabajar en unidad y aprovechar el talento de estudiantes, docentes y trabajadores para fortalecer la Facultad, con el acompañamiento de la Rectoría, para impulsar proyectos que fortalezcan la formación académica y amplíen las oportunidades de los estudiantes.

“Doctora María Magdalena, cuente con el apoyo de la Rectoría, vamos a mantener una comunicación cercana y a trabajar con usted, y con esta comunidad para fortalecer su formación académica e impulsar proyectos que amplíen las oportunidades de sus estudiantes”, señaló.

Durante la ceremonia también se llevó a cabo la entrega de equipo de cómputo, pantallas y diverso equipamiento, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas y que estudiantes y docentes cuenten con herramientas para su formación y trabajo universitario. (El Heraldo de Saltillo)