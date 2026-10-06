Torreón intensifica la atención de daños al pavimento generados tras las lluvias

Miguel Riquelme indicó que tras una evaluación y mapeo de las vialidades afectadas, se implementa un operativo de atención inmediata, a través de 11 cuadrillas y trabajos de doble turno para brindar mayor cobertura.

Torreón Coahuila.- Luego de las lluvias registradas desde el pasado martes, las cuales se extendieron durante varios días, fueron reportados e identificados daños en la carpeta asfáltica en diversos puntos de la ciudad. Ante este panorama, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís instruyó a la atención inmediata por parte de las cuadrillas municipales, a fin de mejorar las condiciones de movilidad y proteger la seguridad vial de los torreonenses.

El operativo busca intensificar las labores de bacheo para mejorar la infraestructura vial de la ciudad y agilizar la respuesta a los reportes ciudadanos, mediante la intervención de 11 cuadrillas del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) que trabajarán en dobles turnos.

El presidente municipal dijo que a causa de la humedad y el paso constante de vehículos, el pavimento sufrió afectaciones que para proteger la seguridad de conductores y peatones, al momento de las precipitaciones se cerró la circulación parcial o totalmente en caso necesario. Sin embargo, resaltó que a partir de que las condiciones climáticas lo permitieron, y con previa evaluación de los daños y mapeo, comenzó la atención en los puntos que requieren intervención.

“La operación en dos turnos permitirá mantener presencia en diferentes zonas de la ciudad y ampliar la capacidad de atención de las cuadrillas. Esto se traduce en mayor eficiencia, y favorece para estar preparados en caso de que se registren más precipitaciones”, externó el edil.

Riquelme Solís detalló que primero se hizo una evaluación de las afectaciones posteriores a las lluvias, con el propósito de identificar las vialidades, colonias y ejidos donde se concentran mayores daños, y con base a esta revisión, se reprogramaron las jornadas de trabajo para priorizar los sectores con mayor necesidad.

Indicó que entre las vialidades afectadas por la contingencia, detectadas también durante recorridos por parte del personal municipal, están el bulevar El Tajito, bulevar Constitución, Francisco Sarabia, así como la calzada Ávila Camacho y calzada Abastos, bulevar Independencia, Diagonal Las Fuentes y calzada Lázaro Cárdenas.

Además, el alcalde informó que se harán recorridos de supervisión en el Nudo Mixteco, bulevar Centenario, Periférico Raúl López Sánchez y sobre la avenida Hidalgo y Presidente Carranza, entre otros puntos, para revisar las condiciones de requerimiento de bacheo.

En ese sentido, el alcalde invitó a la ciudadanía a reportar baches y afectaciones en vialidades, y reiteró el compromiso de su gobierno por ejecutar acciones encaminadas a mejorar los servicios públicos de Torreón, y fortalecer los programas en casos de contingencias, para garantizar la seguridad de las familias.

Los reportes pueden realizarse a través de las líneas 072 y 073, así como mediante el WhatsApp institucional 871 716 3725. Para facilitar la atención, se recomienda compartir la ubicación exacta del punto afectado, una referencia cercana y de ser posible, fotografías del daño. (El Heraldo de Saltillo)