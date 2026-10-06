Ramos Arizpe reforzará seguridad y atención psicológica en planteles educativos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzará la presencia preventiva de elementos de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal en los alrededores de escuelas y ampliará el acompañamiento psicológico para alumnos y padres de familia, como parte de una estrategia conjunta con instituciones educativas para atender situaciones de violencia, conflictos entre estudiantes y problemas emocionales.

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que recientemente se reunió con directivos y representantes de secundarias, preparatorias, bachilleratos y universidades de Ramos Arizpe, entre ellas la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), el CETIS 60 y el IMARC, con quienes se establecieron acuerdos para fortalecer la prevención dentro y fuera de los planteles.

“Vamos a tener mucha más presencia de la Policía en las escuelas, con los programas de proximidad que tenemos. Queremos estar en comunicación directa con los directores para que, ante cualquier situación, podamos actuar de manera inmediata”, señaló el edil.

Como parte de los acuerdos, se intensificarán los recorridos de vigilancia en horarios de entrada y salida, además de establecer mecanismos de comunicación entre autoridades escolares y corporaciones de seguridad. También se buscará la participación de la Fiscalía mediante pláticas y actividades preventivas dirigidas a la comunidad estudiantil.

Gutiérrez Merino consideró que algunas de las situaciones registradas entre jóvenes tienen su origen en diferencias personales o problemas de convivencia, por lo que advirtió que la respuesta no debe limitarse únicamente al ámbito policial. En este sentido, el Ayuntamiento buscará fortalecer la atención emocional con especialistas que puedan intervenir oportunamente.

“No todo es un tema de delincuencia; muchas veces son problemas entre los propios muchachos, situaciones que vienen desde la convivencia. Por eso también tenemos que entrar con psicólogos, terapeutas y personas que puedan orientarlos y ayudarlos”, expresó.

Para esta estrategia, el Gobierno Municipal trabajará en coordinación con el programa Inspira, poniendo a disposición de los planteles personal especializado en psicología, terapia y orientación. El alcalde agregó que este acompañamiento también estará dirigido a madres y padres de familia, a quienes exhortó a mantener una relación cercana con sus hijos y detectar posibles cambios de comportamiento.

“Tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos, saber qué hacen, con quién se juntan y cómo se sienten. Los valores empiezan desde la casa y, cuando vemos alguna señal de alerta, hay que buscar ayuda y atenderla a tiempo”, finalizó Gutiérrez Merino. (EDUARDO SERNA).