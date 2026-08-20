Destacada alumna de la UTC llevará su talento a Francia con Súper Beca Internacional

El esfuerzo académico y la constancia abrirán las puertas de Francia a Paulina Guadalupe Salas Ventura, estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), quien fue seleccionada para realizar una estancia de un año en ese país europeo mediante el programa Súper Becas Internacionales del Gobierno de Coahuila.

Con un promedio general de 9.8, la joven cursa actualmente el octavo cuatrimestre de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software y continuará su formación en el Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Le Havre, ubicado en Normandía, donde tendrá la oportunidad de ampliar sus conocimientos dentro del área de Tecnologías de la Información.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortés, destacó que el logro de Paulina es resultado de su disciplina y desempeño, pero también refleja las oportunidades que se generan cuando existe vinculación entre las instituciones educativas y programas que respaldan el talento de los jóvenes.

“Paulina se ha ganado esta oportunidad con su esfuerzo, con un excelente promedio y con la constancia que ha demostrado durante su formación; para nosotros es un orgullo que una estudiante de la UTC pueda representar a Coahuila en Francia”, expresó.

La movilidad será posible mediante el convenio académico que mantiene la universidad con la institución francesa y el respaldo de las Súper Becas Internacionales, programa impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para facilitar que estudiantes coahuilenses sobresalientes complementen su preparación profesional en instituciones del extranjero.

“Estas experiencias cambian la visión de nuestros estudiantes, les permiten conocer otras metodologías y culturas, dominar otro idioma y regresar con herramientas que fortalecen no solamente su desarrollo profesional, sino también a nuestra comunidad universitaria”, agregó Guadarrama Cortés.

Para Paulina, la oportunidad representa el cumplimiento de una meta que se planteó desde pequeña. Previo a su viaje se ha preparado en el aprendizaje del idioma francés y ha atendido los diferentes procesos necesarios para concretar

su estancia, entre ellos la visa y el alojamiento. La estudiante agradeció el acompañamiento de su familia, de la UTC y del Gobierno del Estado, y aseguró que llevará con orgullo la representación de su universidad y de Coahuila.

Durante su estancia de un año en Francia, la universitaria podrá profundizar sus conocimientos relacionados con el desarrollo de software y las Tecnologías de la Información, perfeccionar el francés y convivir con estudiantes de diferentes nacionalidades. Al concluir este periodo regresará a Coahuila para continuar con su preparación y completar sus estudios de ingeniería.

“Queremos que cada vez sean más los jóvenes que vean que desde la UTC pueden llegar a escenarios internacionales; cuando existe talento, compromiso y preparación, nuestra responsabilidad es ayudar a generar las condiciones para que esas oportunidades se conviertan en realidad”, puntualizó el rector. (EDUARDO SERNA).