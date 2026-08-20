Seguirá el calor en Saltillo, pide Protección Civil extremar precauciones para evitar golpes de calor

Las altas temperaturas continuarán durante los próximos días, por lo que el director de esta dependencia municipal, Francisco Martínez, llamó a la población a extremar precauciones para evitar afectaciones a la salud por la exposición prolongada a la radiación solar

El director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, informó que para este jueves se espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados, mientras que el viernes podría alcanzar los 30 grados y el sábado se prevé una máxima de 29 grados. Para el domingo, agregó, el termómetro oscilará entre los 28 y 29 grados.

«En realidad las temperaturas que se esperan para esta tarde, de 29 grados en la temperatura máxima, ocurre alrededor de las tres de la tarde de cada día, es cuando llega la temperatura a su pico máximo», explicó el funcionario, al señalar que las horas de mayor riesgo por la combinación de calor y radiación solar se concentran durante la tarde.

Ante estas condiciones, recomendó a la población evitar, en la medida de lo posible, permanecer expuesta al sol entre las 2 y las 5 de la tarde. En caso de que las actividades laborales o alguna otra situación obliguen a salir durante ese periodo, pidió utilizar ropa de colores claros, debido a que refleja mejor la radiación solar y permite una mayor sensación de comodidad.

Martínez Ávalos también advirtió sobre los cambios bruscos de temperatura, particularmente al pasar de espacios con aire acondicionado a la intemperie. Explicó que una persona puede encontrarse en un sitio climatizado a entre 20 y 22 grados y salir repentinamente a un ambiente de alrededor de 30 grados, situación que puede provocar mareos, dolor de cabeza, desmayos e incluso la necesidad de recibir atención médica.

«Estos cambios pueden suceder desde un vehículo que lleva aire acondicionado y se baja de pronto a una temperatura mayor, también cuando estamos en el hogar u oficina y sale muy rápido al clima de intemperie», señaló. Por ello, pidió tener especial cuidado con los niños y adultos mayores, además de procurar una transición gradual entre ambientes para reducir el riesgo de afectaciones por las altas temperaturas. (OMAR SOTO)