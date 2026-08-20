Mantienen en Coahuila capacitación a sector turístico para distintivo «Calidad Higiénica»

La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos ofrece esta oportunidad a hoteles, restaurantes y tour operadores para fortalecer sus protocolos sanitarios y brindar mayor confianza a sus visitantes

La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila continúa durante este 2026 con las acciones de capacitación dirigidas a negocios y empresas del sector turístico, entre ellos hoteles, restaurantes y tour operadores, con el objetivo de que puedan obtener el distintivo «Calidad Higiénica Coahuila».

Este reconocimiento permite a los establecimientos acreditar ante sus clientes y visitantes que cuentan con protocolos y medidas sanitarias encaminadas a garantizar condiciones adecuadas para la prestación de sus servicios.

Entre los aspectos que se evalúan se encuentran el control y manejo adecuado de los alimentos, así como la limpieza de las instalaciones y la infraestructura de los establecimientos, con el propósito de fortalecer las condiciones de higiene y seguridad para quienes acuden a estos espacios.

La secretaria de Turismo en esta entidad, Cristina Amezcua González, remarcó que este tipo de capacitación contribuye a que los prestadores de servicios turísticos mejoren sus procesos y, al mismo tiempo, puedan ofrecer mayor confianza a los visitantes que llegan a los distintos destinos de Coahuila.

Los negocios y empresas interesados en obtener mayor información y acceder a este distintivo pueden enviar un mensaje de solicitud al correo luis.ramirez@coahuila.gob.mx, donde se les brindará información sobre el proceso de capacitación y los requisitos correspondientes.

«Esto se ha hecho desde siempre, este año se fortaleció con diferentes tipos de negocios; es algo que la misma cadena de valor nos va pidiendo porque se quieren actualizar y lo estamos haciendo en todo el estado de manera permanente en hoteles, restaurantes con diferentes tipos de cursos», indicó Amezcua González. (OMAR SOTO)