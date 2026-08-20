Inicia colecta para festejar a San Francisco de Asís; Advierten sobre personas que lucran con la celebración

Ante el inicio de los preparativos para las fiestas patronales de San Francisco de Asís, la parroquia ubicada en la colonia Analco en Ramos Arizpe, hizo un llamado a la comunidad para evitar caer en engaños de personas que solicitan dinero utilizando el nombre de la iglesia sin contar con autorización.

El padre Martín Rodolfo Hernández Linares, párroco de San Francisco de Asís, informó que a partir de este fin de semana comenzará formalmente la colecta para reunir recursos económicos y apoyos en especie que permitan solventar los gastos de las celebraciones del próximo 4 de octubre.

“Queremos pedirle a la comunidad que tenga mucho cuidado, porque desafortunadamente hay personas que aprovechan estas fechas y el nombre de la parroquia para solicitar dinero que nunca llega a nosotros. Toda persona autorizada deberá portar su gafete y una carta de presentación firmada y sellada por un servidor”, señaló Hernández Linares.

Explicó que en años anteriores se han detectado casos de personas que solicitan aportaciones a familias, establecimientos comerciales e incluso dependencias de los gobiernos municipal y estatal argumentando que los recursos serán destinados a las fiestas patronales. Por ello, insistió en verificar la identidad de quienes acudan en representación de la iglesia.

“Nuestros jóvenes no van a estar tocando puertas ni haciendo colectas casa por casa. Ellos tendrán lugares específicos para realizar el boteo y estarán identificados, precisamente para dar certeza a quienes quieran apoyarnos”, indicó el párroco.

Los recursos obtenidos serán utilizados para cubrir la alimentación e hidratación de las danzas y visitantes, la decoración del templo, las procesiones del novenario y las diferentes actividades previstas para los días 3 y 4 de octubre. Además, se contempla efectuar labores de limpieza y adecuación del atrio, incluida la posibilidad de colocar una placa de concreto que facilite la presentación de los grupos de danza.

“Son muchos los gastos que representa una fiesta patronal y todo lo que se reúne se utiliza para recibir de la mejor manera a quienes participan. No solamente hablamos de dinero; también pueden ayudarnos con flores, vino, hostias, alimentos, insumos o incluso apoyando con algún mariachi o grupo de danza”, agregó Hernández Linares.

Las aportaciones podrán entregarse directamente en la oficina parroquial, ubicada en las calles Tlapacoya y Chalahuitle, en la colonia Analco, de martes a sábado, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Para solicitar información o coordinar algún apoyo se encuentra disponible el teléfono 844-491-2662, dentro de los mismos días y horarios.

“Invitamos a toda la comunidad de Ramos Arizpe a participar y a vivir estas fiestas de San Francisco de Asís. Toda ayuda es bienvenida, pero pedimos que antes de entregar cualquier recurso se aseguren de que la persona esté verdaderamente acreditada por la parroquia”, concluyó. (EDUARDO SERNA).