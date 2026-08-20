Entrega UAdeC las Becas de Movilidad Estudiantil 2026 “Lobos Internacionales”

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales, entregó las Becas de Movilidad Estudiantil Internacional 2026 “Lobos Internacionales” del semestre agosto-diciembre.

Los 65 alumnos que están por realizar su estancia semestral, prácticas profesionales, estancias cortas y estancias clínicas, recibieron su constancia de movilidad internacional, apoyo económico, una playera de “Lobos Internacionales” y la Bandera de México, como dignos representantes de nuestro país.

Así como el reconocimiento a 61 estudiantes que realizaron su estancia durante el periodo enero-junio de 2026 y que hoy regresan a su Universidad con nuevos conocimientos, nuevas perspectivas y una experiencia que habrá de acompañarlos durante toda su vida profesional y personal.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, donde asistió el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez; el cónsul general de España en Monterrey, Vicente-J Mas Taladriz; el subsecretario de Educación Superior de Coahuila, Saúl Noguerón Contreras; el tesorero de la UAdeC, Evaristo Alférez Rodríguez; la coordinadora de Relaciones Internacionales de la UAdeC, Lourdes Morales Oyervides; invitados especiales, funcionariado universitario y directores de Escuelas, Facultades e Institutos.

En su mensaje de bienvenida, la coordinadora general de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales, señaló que durante 2026 la UAdeC registra 126 movilidades internacionales en 16 países y 45 instituciones, con la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado, cifra representa un incremento del 147 por ciento respecto a 2023.

Reconoció a los 61 estudiantes que concluyeron su estancia en el extranjero y dio la bienvenida a los 65 universitarios que realizarán su movilidad durante agosto-diciembre, a quienes exhortó a aprovechar esta experiencia y representar dignamente a la institución.

En su mensaje, el Rector, compartió su experiencia como egresado de la institución y recordó que tuvo la oportunidad de realizar un intercambio estudiantil, destacando que “se va uno y regresa otro”, en referencia a la transformación personal y académica que genera vivir una experiencia de movilidad internacional.

A las y los estudiantes que emprenderán esta etapa, los invitó a disfrutar y aprovechar plenamente la oportunidad, mientras que agradeció al Cónsul General de España en Monterrey, Vicente-J Mas Taladriz, por su presencia y respaldo, así como por los vínculos que España mantiene con la UAdeC.

Durante su mensaje, el Cónsul General de España en Monterrey, Vicente-J Mas Taladriz, señaló que realizar una estancia en el extranjero representa una oportunidad para salir de la zona de confort, enfrentar nuevos desafíos y crecer tanto en el ámbito académico como personal.

Invitó a las y los estudiantes a disfrutar la experiencia, conocer otras culturas, hacer nuevos amigos y aprovechar cada oportunidad de aprendizaje, destacando que viajar al extranjero también implica un proceso de crecimiento interior que contribuirá a formar a las personas que serán en el futuro.

A nombre de las y los estudiantes, Laila Letizia Atkins Rufino, estudiante de la Facultad de Sistemas Unidad Sureste, quien realizó su movilidad durante el periodo enero-junio de 2026, destacó que esta experiencia le permitió conocer nuevas formas de aprendizaje, convivir con personas de distintas culturas y enfrentar retos que contribuyeron a su crecimiento académico y personal.

Señaló que la movilidad también le ayudó a descubrir nuevas capacidades, fortalecer su comunicación en un entorno internacional y ampliar su visión sobre el futuro de su carrera. Finalmente, resaltó que como universitarios tienen la oportunidad de construir puentes, trascender fronteras y representar con orgullo a la Universidad Autónoma de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)