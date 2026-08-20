Convocan a familias de Ramos Arizpe a conferencia “Amar es la manera más intensa de vivir”

La Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos lanzó una invitación a la comunidad de Ramos Arizpe y la Región Sureste para asistir a la conferencia “Amar es la manera más intensa de vivir”, que será impartida por el reconocido sacerdote y conferencista Ángel Espinosa de los Monteros, el próximo viernes 28 de agosto.

El encuentro se llevará a cabo a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad “General Eulalio Gutiérrez Ortiz”, donde se espera la asistencia de cientos de personas interesadas en escuchar el mensaje enfocado en el amor, la familia y las relaciones humanas. La parroquia informó que quedan pocos boletos disponibles para esta actividad.

Guillermo Javier Alvarado Rodríguez, administrador parroquial de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, conocido entre la comunidad como el padre Memo, destacó que la visita del padre Ángel Espinosa representa una oportunidad para ofrecer a las familias un espacio de reflexión y fortalecimiento de sus vínculos.

“Queremos invitar a las familias de Ramos Arizpe a que aprovechen esta oportunidad; será una conferencia con un mensaje que nos ayudará a reflexionar sobre la manera en que vivimos el amor, no solamente en el matrimonio, sino también en la familia y en nuestra relación con los demás”, expresó el sacerdote.

La actividad es organizada por la parroquia junto con el Comité Pro-Construcción de la Capilla del Señor de la Divina Misericordia, por lo que los recursos obtenidos mediante los bonos de recuperación contribuirán a este proyecto. El costo es de 350 pesos en zona preferente y 300 pesos en entrada general.

“Además de recibir un mensaje que seguramente será de mucho provecho para quienes asistan, estamos apoyando un proyecto de nuestra comunidad. Agradecemos la respuesta que hemos tenido porque quedan pocos boletos y esperamos contar con una gran participación”, añadió el padre Memo.

Los últimos bonos de recuperación pueden adquirirse directamente en la oficina parroquial, durante las misas dominicales o con los integrantes del comité organizador. Para mayores informes y disponibilidad de entradas se habilitaron los teléfonos 844 204 6973 y 844 490 5800. (EDUARDO SERNA).