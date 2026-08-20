Realizan brigada integral en arroyo Loma Linda

Las labores de limpieza incluyen el cauce y el entorno de la calle Mezquite

El Gobierno Municipal de Saltillo desplegó una brigada integral en el arroyo Loma Linda y su entorno, donde personal de diferentes dependencias trabaja de manera coordinada para mejorar las condiciones de este sector de la ciudad.

Personal de las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos y Obras Públicas llevó a cabo trabajos en el cauce, así como sobre la calle Mezquite, con la participación de cuadrillas de Embellecimiento Urbano y bacheo.

La intervención incluyó deshierbe, retiro de residuos, atención al pavimento y el paso de la barredora, además del apoyo de maquinaria para avanzar en la limpieza del arroyo Loma Linda.

Estas acciones forman parte del trabajo impulsado por el alcalde Javier Díaz González para mantener en mejores condiciones los 34 cauces de arroyos que forman parte de la red natural de escurrimientos de Saltillo y reducir riesgos para las familias durante la temporada de lluvias.

Como parte de “Aquí Andamos”, las distintas áreas municipales suman personal y equipo para atender no solamente los cauces, sino también las calles y espacios de las colonias por donde se desarrollan estas jornadas.

Personal de inspección y verificación se sumó a la brigada para dialogar con habitantes del sector y promover su participación en el cuidado del entorno, principalmente evitando depositar basura, escombro u otros residuos que puedan terminar en los arroyos.

El Gobierno Municipal continuará con estas jornadas en diferentes sectores de Saltillo para mantener limpios los cauces y mejorar las condiciones de las colonias aledañas. (El Heraldo de Saltillo)