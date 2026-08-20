Impulsa Club Rotario de Ramos Arizpe reflexión sobre resiliencia entre sus integrantes

El Club Rotario de Ramos Arizpe llevó a cabo su primera conferencia del año rotario, encuentro enfocado en fortalecer el desarrollo personal y profesional de sus integrantes, además de promover los valores de amistad, compañerismo y servicio que distinguen a la agrupación altruista.

La actividad contó con la participación de la M.C. Lidia Angelical Saucedo Ramos, quien impartió la conferencia “La Resiliencia”, mediante la cual invitó a los asistentes a reflexionar sobre la capacidad de las personas para enfrentar situaciones adversas, adaptarse a los cambios y continuar avanzando ante los retos que se presentan.

Alejandro Vázquez, presidente del Club Rotario de Ramos Arizpe, destacó la importancia de iniciar este periodo con actividades que, además de aportar conocimientos, contribuyan al crecimiento de quienes forman parte de la organización y fortalezcan su labor dentro de la comunidad.

“Quisimos comenzar nuestras conferencias abordando un tema que tiene mucho que ver con la vida cotidiana. La resiliencia nos recuerda que podemos enfrentar momentos complicados, aprender de ellos y seguir adelante con mayor fortaleza”, expresó.

“Para nosotros es fundamental seguir fortaleciendo la amistad y la unión entre quienes integramos el Club, porque esa fraternidad también se refleja en el trabajo que realizamos en beneficio de la sociedad. Nuestro compromiso continúa siendo servir y mantenernos cercanos a nuestra comunidad”, agregó el presidente.

Finalmente, el Club Rotario de Ramos Arizpe reiteró su intención de continuar desarrollando durante el presente año rotario actividades de formación y convivencia, a la par de las acciones altruistas y proyectos de servicio que impulsa en favor de distintos sectores de la población. (EDUARDO SERNA).