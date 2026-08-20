Invitan CECATI 184 e Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo a curso gratuito de estilismo

Se ofrecerán 50 becas del 100 por ciento más un kit básico sin costo para las participantes, inicia el 31 de agosto

Para brindar a las mujeres herramientas que les permitan capacitarse y generar nuevas oportunidades de ingresos, el CECATI 184 y el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo invitaron a participar en un curso gratuito de estilismo que iniciará el próximo 31 de agosto.

José Luis Sánchez Ledezma, director del CECATI 184, informó que como parte de este programa se otorgarán 50 becas para las participantes, quienes además recibirán de manera gratuita un kit con las herramientas básicas necesarias para realizar cortes de cabello, mientras que el costo total de la capacitación será cubierto mediante una beca del 100 por ciento.

«Se les va a dar gratuitamente el kit de las herramientas básicas para el corte de cabello y se les becará con el 100 por ciento del curso, están muy a tiempo de inscribirse», comentó el director del CECATI 184, quien llamó a las interesadas a aprovechar esta oportunidad de capacitación.

Las inscripciones pueden realizarse directamente en las instalaciones del CECATI 184, ubicadas en Ateneo 1461, en la Zona Centro de Saltillo, o en las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres, dentro de la Unidad Administrativa ubicada a un costado de la Presidencia Municipal. Para registrarse deberán presentar copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante del último grado de estudios y CURP.

Sánchez Ledezma destacó que el estilismo representa una actividad con posibilidades de generar ingresos y emprender un negocio propio, por lo que consideró que la capacitación puede convertirse en una herramienta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

«Es un área que se remunera bastante, un área en la que hay oportunidades de crear su propio negocio», señaló.

El primer grupo tomará clases de 8:00 a 10:30 de la mañana, mientras que el segundo lo hará de 10:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, con la intención de que las participantes, de ser el caso, puedan llevar a sus hijos a la escuela y recogerlos al finalizar su capacitación. (OMAR SOTO)