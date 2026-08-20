Paso de tráileres y lluvias dañan vialidades del Parque PIDECO; Atenderá Municipio problemática

El constante tránsito de unidades de carga, vehículos particulares y las recientes lluvias han provocado un marcado deterioro en vialidades del Parque Industrial Pideco, en Ramos Arizpe, donde trabajadores y automovilistas enfrentan diariamente diversos baches que complican la circulación.

Uno de los puntos que presenta mayor afectación se localiza en el cruce de la calle Fidel Velázquez y la calle Industrial, donde se pueden observar entre cinco y ocho baches de diferentes dimensiones, algunos ubicados sobre las zonas de mayor circulación vehicular.

Aunque las precipitaciones registradas durante las últimas semanas han contribuido al desgaste del pavimento, la problemática también está relacionada con el constante paso de tráfico pesado que ingresa y sale de las empresas instaladas en este sector industrial, además de la circulación de vehículos prácticamente durante todo el día.

Ante las condiciones que presenta este cruce, el Departamento de Bacheo del Ayuntamiento de Ramos Arizpe contempla atender el punto como parte de las labores que se realizan para recuperar vialidades afectadas por las lluvias y el tránsito continuo, informó José Ángel Soto Díaz, titular del área.

“Tenemos identificados diferentes puntos que requieren atención y estamos trabajando conforme avanzan las cuadrillas. En el caso del sector industrial sabemos que son vialidades que tienen mucho movimiento, principalmente de transporte pesado, y eso provoca que el pavimento tenga un desgaste mayor”, señaló.

El funcionario explicó que las lluvias también representan un factor importante en la aparición y crecimiento de los baches, debido a que la humedad penetra en las zonas donde el pavimento ya presenta desgaste y, con el paso continuo de vehículos, termina por desprenderse el material.

“Vamos a estar atendiendo estos reportes y reforzando los trabajos de bacheo. La intención es avanzar en los puntos que presentan mayor deterioro y mantener las vialidades en mejores condiciones para quienes circulan

diariamente por estos sectores”, agregó el funcionario municipal. (EDUARDO SERNA).