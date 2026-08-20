ALGO QUE VALE LA PENA LEER

Las diez claves de la realidad

«En cada cuerpo humano hay muchos más átomos que estrellas en el universo visible, y nuestro cerebro contiene más o menos tantas neuronas como estrellas hay en nuestra galaxia. El universo interior es un digno complemento del universo que se extiende más allá.» Frank Wilczek.

¿Qué entendemos por realidad? Quizá podríamos pensar en aquello que nuestros sentidos perciben, por ejemplo, el entorno sólido, estático y cotidiano que experimentamos al tocar una mesa o mirar una piedra. Pero, ¿y si la realidad es más profunda y dinámica? ¿Y si para comprenderla es necesario desaprender lo que nuestros sentidos nos dicen que es el mundo?

Esta premisa forma parte de la gran aventura que viviremos a través de la lectura de: “Las diez claves de la realidad”, editorial Crítica, 2022, del genial físico teórico norteamericano (Premio Nobel 2004), Frank Wilczek, magistral divulgador científico que inicia un viaje desde el macrocosmos hasta el microcosmos demostrando que el universo, aunque es asombrosamente complejo en su superficie, se encuentra edificado sobre bases simples con pocos ingredientes. De ahí que uno de los mensajes más simbólicos del libro sea: “El mundo es grande, pero nosotros no somos pequeños”.

A través de 10 claves, entre ellas: El espacio, el tiempo, la materia, energía y la historia del cosmos, Wilczek explica con amenidad la ciencia evitando el abuso de matemáticas complejas. Uno de mis favoritos fue el concepto de “complementariedad” (heredado de Niels Bohr) elevado a una herramienta cognitiva y quizá la aportación más profunda sobre qué es lo “real”, un cierre de oro para el libro, puesto que este concepto de física cuántica es aplicado a una filosofía de vida. Anécdotas personales del autor, reflexiones sobre cultura, historia y humanidad, transforman la propuesta en una agradable meditación guiada sobre el universo.

Una recomendación de lectura para todos, pero especialmente estimulante para las nuevas generaciones, pues como bien refiere el propio Wilczek: «Explicar toda la naturaleza es una tarea demasiado difícil para una sola persona o incluso para una sola época. Es mucho mejor hacer un poco con certeza y dejar el resto para los que vienen después».

En tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro, es hacer revolución. Somos lo que hemos leído y esta es, palabra de lector.