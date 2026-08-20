Trabajan IMPLAN de Saltillo y Centros Comunitarios en detección oportuna de la ideación suicida para evitar decesos

El titular del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN), Alberto Salinas de las Fuentes, dijo que esa dependencia trabaja de manera coordinada con los Centros Comunitarios de esta capital para detectar casos de ideación suicida en personas de diferentes edades que acuden a recibir los servicios de consulta psicológica que se ofrecen en esos espacios, a fin de canalizarlos posteriormente a instituciones como el DIF Saltillo para que reciban la atención que merecen.

El funcionario dijo que, de igual manera, a través del nuevo sistema de software que permite enlazar a diferentes instituciones como el propio DIF Saltillo, además de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y la Fiscalía del Estado para dar un seguimiento puntual a los casos de intento de suicidio, se busca geo referenciar estos últimos para conocer las zonas donde hay mayor incidencia y establecer patrones de comportamiento de las personas involucradas.

Recordó que lo que se busca mediante este sistema de software, es el de atender de una manera muy cercana el fenómeno del suicidio, al conocerse las causas principales, las zonas en las que más se repite, las edades de los involucrados y si son mujeres u hombres de tal manera que se pueda dar una atención rápida y eficiente, efectuando tiros de precisión para que los indicadores que se tienen hoy en día puedan reducirse al máximo.

Destacó que al momento se tienen registrados en Saltillo un total de 37 casos consumados de suicidio en lo que va del año y 70 intentos en personas cuyas edades van desde los 20 a los 40 años en su mayoría.

“Ya estamos atendiendo incluso temas de ideación, previo a que haya algún intento y gracias a eso el DIF está ya identificando por medio de ciertos centros de atención y centros comunitarios donde tienen los espacios DIF y se ofrece atención psicológica que ayude a identificar los riesgos de intentos y de alguna manera al haber este tipo de intervenciones, con lo que se busca reducir al máximo posible este indicador”, señaló el directivo.

Mencionó que estos procesos están diseñados para que la intervención en tiempo sea muchísimo más rápida y precisa en lo que se refiere al seguimiento de los casos de ideación suicida detectados a través de esta orientación psicológica, ya que anteriormente lo que pasaba es que cuando había algún intento de suicidio se daba aviso a la policía o al personal de la UNIF, pero no se canalizaba directamente a los afectados con los especialistas del DIF Saltillo.

“Entonces lo que ocurría es que las personas se quedaban desatendida con la posibilidad de que hubiera un segundo intento en el que se pudiera consumar el suicidio, en ese sentido lo que se está buscando es que al momento en que se prenda este foco rojo la persona sea atendida y se evite un segundo intento, que tenga una mejor atención en la parte de salud mental y deje atrás la ideación suicida”, manifestó. (ÁNGEL AGUILAR)