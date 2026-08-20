Pollo Feliz anuncia la quinta edición de su Carrera Feliz. Conoce todos los detalles

Mediante una rueda de prensa, directivos del Pollo Feliz junto a patrocinadores anunciaron los detalles y pormenores de lo que será la quinta edición de la Carrera Feliz, un evento deportivo con distintas categorías, premios y souvenirs que invita a personas de todas las edades e inclusive a mascotas.

La quinta edición de la Carrera Feliz se llevará a cabo el domingo 4 de octubre a las 8:00 a.m., en la ruta recreativa, en Avenida Universidad esquina Blvd. V Carranza, en la que se espera una participación de 500 corredores.

La carrera contará con cuatro categorías diferentes; 5K Varonil y Femenil, 5K para personas de 60 años y más Varonil y Femenil, 3K Infantil Varonil y Femenil para personas de 5 a 12 años de edad y 1K Infantil y Varonil para menores de 5 años de edad. La carrera también acepta la participación de mascotas.

En cuanto a los premios, en las categorías de adultos, el primer lugar se llevará $1,500, el segundo lugar $1,000 y el tercer lugar $500. Por su parte, la categoría 3K Infantil premiará al primer lugar con $800, al segundo lugar con $500 y al tercer lugar con $200.

Finalmente, la categoría 1K Infantil tiene como premio un Vale Peque para los primeros 3 lugares. Además de los premios, también habrá más de 20 mil pesos en sorteos y regalos.

La inscripción tiene un costo de 400 pesos y el kit incluye una camiseta, un par de calcetas y medalla conmemorativa de participación. También se puede adquirir por separado un pañuelo edición especial, ideal para mascotas.

Puedes inscribirte en todas las sucursales de Pollo Feliz en Saltillo y Ramos Arizpe, o bien en línea a través de Boletopolis.com para participar en la quinta edición de la Carrera Feliz. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)