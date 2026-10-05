Anuncian llegada de Fórmula 2 a CDMX para 2027

Ciudad de México.- Para el 2027, Fórmula 2 llega a la Ciudad de México con una fecha puntuable en el mismo fin de semana del Gran Premio tricolor (29 al 31 de octubre), así que los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo completo en pista.

La antesala de la Máxima Categoría cuenta con la representación azteca de Noel León, de Campos Racing, y de Rafael Villagómez, de Van Amersfoort Racing, y otros jóvenes pilotos llenos de talento y sueños.

“La Fórmula 2 en México significa acercar a nuestra afición a una parte fundamental del proceso de formación de los futuros pilotos de Fórmula 1 y para nosotros hay algo que hace este anuncio todavía más especial. Hoy tenemos a dos pilotos mexicanos compitiendo en esta categoría.

n nuevo capítulo en la evolución del México GP, pero también una oportunidad muy importante para el automovilismo en nuestro país. Es donde los jóvenes pilotos adquieren experiencia, compiten bajo una enorme exigencia y se preparan para dar el siguiente paso a la máxima categoría.

Y la relevancia de este campeonato se puede entender a través de los pilotos que han pasado por ella, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Lando Norris, así como Sergio Pérez, Charles Leclerc, Oscar Piastri y muchos más”, mencionó Federico González Compeán, director general del GP de la Ciudad de México.

¡Ustedes lo pidieron, @Formula2 llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez en 2027!

La primera vez que la antesala de Formula 1 corre en el #MexicoGP. 🇲🇽

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El calor de los aficionados y las características del trazado nacional lo hacen el lugar indicado para que las nacientes estrellas prueben una de las rectas más largas del calendario, así que en un futuro también podría incluirse la Fórmula 3.

“Es una pista muy bonita para correr y estoy seguro de que tendremos una gran carrera. Hay muy buenas posibilidades de adelantar en la pista y estoy seguro de que va a ser genial. Y la otra cosa que, por supuesto, nos gusta son los fans y el ambiente y cuando los coches, ya sabes, lo he visto en la televisión porque nunca he visto la carrera de F1 aquí, pero cuando ves a los coches entrando en el estadio es absolutamente increíble y eso es algo que realmente queremos ver con los coches de F2 también.

“El hecho de que sabemos que también habrá bastante interacción con los fanáticos y eso es algo que realmente queremos hacer porque, como dijimos, ya sabes, hay bastantes pilotos mexicanos en la Fórmula 2 ahora. Tenemos pilotos mexicanos en la Fórmula 3 que también vendrán a la Fórmula 2 en algún momento. Así que sí, todo va a ser muy, muy emocionante”, aseguró Bruno Michel, CEO de FIA Formula 2. (AGENCIA REFORMA)

Two brand-new challenges for 2027! 🇹🇷🇲🇽 F2 will take on Istanbul Park and Autodromo Hermanos Rodriguez for the first time next season 💪 #F2 #RoadToF1 https://t.co/QprgSxKGW0 — Formula 2 (@Formula2) October 5, 2026