Será Andrea Chávez candidata a alcaldía de Cd. Juárez, en Chihuahua  

Ciudad de México.- Antes de iniciar el proceso interno para designar candidaturas a Alcaldías, la dirigencia nacional de Morena nombró a la senadora Andrea Chávez como su próxima candidata a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esto ante su inconformidad por la designación de Cruz Pérez como el próximo candidato a la gubernatura de Chihuahua, proceso en el que ella obtuvo el segundo lugar en las encuestas.

Chávez llevará el nombre de “Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua”, para no violar la legislación.

Hace unos días, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aprobó que el periodo de precampañas en esa entidad será del 19 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, tiempo en el que los partidos podrán elegir a sus candidatos a las Alcaldías, para registrarlos el 5 de marzo.

Así, Chávez podrá promocionar su imagen cinco meses antes del arranque formal de las campañas, pues aunque el cargo es partidista, visitara los domicilios de los votantes en general, no sólo de los militantes.

La dirigencia nacional argumentó que el nombramiento es parte del fortalecimiento de la organización y unidad que el partido impulsa en todo el país.

“Para sumar todas las voluntades y todos los esfuerzos para seguir profundizando la transformación de México.

“Para Morena, la unidad significa poner por delante lo que nos une: el proyecto de transformación de México, nuestros principios y, por encima de todo, el pueblo. Hoy estamos convocando y sumando a todas las fuerzas de nuestro Movimiento porque la Transformación necesita de todas y de todos”, justificó la dirigencia nacional.

En un mensaje en sus redes sociales, Chávez mostró que sigue inconforme por el nombramiento de Pérez Cruz, a quien no le ha dado su respaldo directamente.

“Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán.

“Sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales: solo cumplir la encomienda, tal como nos enseñaron López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.

Incluso aseguró que pondrá al servicio de nuestra militancia y movimiento, lo poco o mucho que ha construido para “saldar la deuda” que se tiene con Juárez, municipio que fue gobernado por Cruz Pérez desde el 2021.

“Hoy nada comienza: hoy nada termina. Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias”, indicó.

Chávez es senadora, y antes de eso fue diputada federal y secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional, además de ser del equipo del senador Adán Augusto López.

En sus redes sociales, la líder de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, insistieron en que rumbo a la elección del 2027 es necesaria la unidad.

“Seguimos sumando esfuerzos, con unidad y compromiso, para que la Transformación siga avanzando”, indicó Montiel.

Mientras que Hernández abundó: “Seguimos construyendo en unidad y con la certeza de que en nuestro movimiento cada vez hay más liderazgos al servicio de nuestro proyecto de transformación”. (AGENCIA REFORMA)