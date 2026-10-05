Reportan que médico ligado a muertes por ‘sueros vitaminados’ se entregó en Sonora

Ciudad de México.- El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien estaba prófugo por la muerte de 8 pacientes al darles tratamientos con “sueros vitaminados”, se entregó a las autoridades ministeriales en Sonora, de acuerdo con reportes locales.

En información preliminar, pues la Fiscalía estatal informó que está pendiente de emitir más datos, se reportó que el sujeto señalado se entregó a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que es parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Verduzco Soto era buscado por la FGJES, la cual ofrecía una recompensa de 500 mil pesos para su localización, por el delito de homicidio culposo por responsabilidad médica.

El médico, de 65 años de edad y prófugo desde mayo pasado, es señalado por administrar tratamientos intravenosos con los que aseguraba se combatían la fatiga, el estrés, mejorar la piel e incluso la resaca.

Tras ser cuestionado por este hecho, el gobernador Alfonso Durazo solo respondió a medios locales que había “avances importantes” en la indagatoria.

“Dejaría a la Fiscalía que les comparta los avances, lo que sí puedo adelantarles es que la Fiscalía ha estado permanentemente atendiendo el tema con un carácter prioritario y hay avances importantes”, expresó este lunes.

Verduzco Soto no se presentó a su audiencia inicial programada para el pasado 6 de mayo, luego de un mes antes se reveló el hilo de muertes de al menos 8 pacientes en Hermosillo y otros más intoxicados tras recibir el tratamiento.

Los “sueros vitaminados” se ofrecían en la “Clínica Homotoxicológica Obregon (sic)”, administrada por Verduzco Soto, y era promocionada por influencers.

“Los sueros vitaminados intravenosos (también conocidos como sueroterapia o terapia vitamínica intravenosa) son tratamientos que administran altas concentraciones de vitaminas, minerales y otros nutrientes directamente en el torrente sanguíneo”, promociona la página de la clínica en Facebook.

Además de aparecer Verduzco Soto como responsable de las aplicaciones, la Clínica también promociona al paramédico Ricardo Duarte en varias ocasiones.

Asimismo, en algunos videos se observa que las instalaciones son pequeñas, cuentan con varios sillones y en su mayoría los clientes son personas de la tercer edad; pero también acuden a domicilios para realizar la infusión intravenosa.

Durante los cateos realizados en sus instalaciones de Hermosillo y Ciudad Obregón, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal aseguraron más de 200 soluciones salinas, medicamentos diversos y equipos de venoclisis que forman parte de la evidencia por presunta mala praxis. (AGENCIA REFORMA)