Continúa en Congreso de Coahuila capacitación sobre el fenómeno discriminatorio y cómo prevenirlo

Como parte del “Programa de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, género, transversalización y no discriminación 2026” en el Congreso del Estado de Coahuila se llevó a cabo la plática “El fenómeno discriminatorio: De los prejuicios invisibles a la exclusión real”, dirigido a las y los colaboradores del Poder Legislativo.

La maestra Laura Martínez Rivera, titular de la Unidad de Género del Congreso, así como la licenciada Mónica Aguirre Navarro, impartieron esta plática, con el objetivo de sensibilizar al personal sobre el fenómeno discriminatorio, mediante dinámicas de reflexión y aprendizaje, que permitan identificar prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias que se manifiestan en la vida cotidiana.

Esto también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de prevenir conductas generadoras de exclusión, desigualdad o vulneración de derechos humanos, así como ser conscientes del impacto que tienen dichas conductas en el entorno cotidiano.

Para consolidar los temas abordados, el personal participó en actividades didácticas orientadas a repasar y reforzar los conocimientos adquiridos, concluyendo la jornada con un espacio de convivencia que fortaleció los lazos de colaboración y el trabajo en equipo.

Con estas acciones, el Congreso del Estado reafirma su compromiso de mantener una formación continua para su personal, garantizando un espacio de trabajo libre de discriminación. (El Heraldo de Saltillo)