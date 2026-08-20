Ramos Arizpe fortalece el tejido social con más espacios para convivir y hacer deporte

Nuevas plazas, canchas y áreas recreativas fortalecen la convivencia entre familias y comunidades

El crecimiento de Ramos Arizpe también se refleja en sus espacios públicos: nuevas plazas, áreas deportivas y sitios de convivencia se han incorporado a colonias y comunidades rurales para que niñas, niños, jóvenes y familias tengan más lugares cerca de casa donde reunirse, practicar deporte y así se fortalece el tejido social de la comunidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la transformación de estos espacios forma parte de un plan que busca acompañar el desarrollo de la ciudad con infraestructura que fortalezca la vida comunitaria.

“Una ciudad no solamente crece con nuevas calles, viviendas o empresas; también crece cuando las familias tienen espacios donde encontrarse, donde los niños puedan jugar y los jóvenes hacer deporte, es trabajar para fortalecer el tejido social. Queremos plazas vivas, que la gente las haga suyas y que ayuden a fortalecer la convivencia entre vecinos”, expresó.

Uno de los trabajos de mayor alcance se desarrolló en Parajes de los Pinos, donde se intervinieron 13 plazas públicas, mientras que sectores como Fidel Velázquez, Urbivilla del Real, Analco, Haciendas del Refugio, Cactus, Villa Magna, Analco I y II, Armillita, Villa Sol y La Libertad han formado parte de las acciones de construcción, rehabilitación o mantenimiento de espacios públicos.

Las intervenciones contemplan, de acuerdo con las necesidades de cada sector, infraestructura como luminarias, juegos infantiles, canchas deportivas, andadores de concreto, bancas, palapas y áreas verdes.

Entre los proyectos destaca la Plaza Huanusco, en Analco ll, donde se desarrolla una renovación con nuevos andadores, techumbres, mesas y módulos de juegos; así como Urbivilla del Real, con la recuperación de su plaza principal mediante infraestructura recreativa, deportiva, áreas verdes y alumbrado.

A estos espacios se suman las canchas multideportivas de Alameda Escorial y Quinta Manantiales, que amplían las alternativas para la activación física y el deporte, principalmente entre niñas, niños y jóvenes.

Esta visión se extiende también al área rural. En Estación Higo se creó un espacio con cancha deportiva, palapa vecinal y mejoras al salón social; mientras que comunidades como San Antonio de Acatita, San Gregorio, Mesillas y Las Esperanzas cuentan con acciones destinadas a generar sitios de reunión, recreación y convivencia para sus habitantes.

Gutiérrez Merino destacó que estas acciones se fortalecen gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se mantiene una estrategia para llevar obra pública y mejores espacios a los distintos sectores de Ramos Arizpe.

“Lo importante es ver a las plazas llenas, a los niños jugando, a los jóvenes utilizando las canchas y a las familias conviviendo. Ahí es donde una obra cobra sentido, porque deja de ser solamente infraestructura y se convierte en parte de la vida de una comunidad”, finalizó el presidente municipal. (El Heraldo de Saltillo)