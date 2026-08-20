Proyecta Ramos inversiones por mil 400 mdd y 7 mil nuevos empleos

Tomás Gutiérrez presenta fortalezas y perspectivas de crecimiento del municipio ante socios de la Canacintra

Ante empresarios e industriales de la Región Sureste, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que Ramos Arizpe mantiene condiciones de seguridad, estabilidad laboral, infraestructura y vinculación con el sector productivo que le permiten consolidarse como uno de los principales polos industriales de Coahuila.

Como invitado especial a la Sesión Mensual de Negocios para Socios de Canacintra, Gutiérrez Merino compartió un panorama del crecimiento económico, demográfico y social que vive el municipio, además, presentó las perspectivas de nuevos proyectos empresariales, con una inversión estimada en mil 400 millones de dólares y la proyección de alrededor de 7 mil nuevos empleos, en diversos sectores.

Acompañado por el presidente de la Canacintra, Arturo Reveles Márquez y del secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, el alcalde señaló que uno de los principales activos de Ramos Arizpe es la confianza que durante años han construido trabajadores, empresas y autoridades.

“Nuestro municipio tiene grandes empresas y, sobre todo, tiene gente trabajadora. Nuestra responsabilidad como gobierno es generar las condiciones para que quienes ya están aquí puedan seguir creciendo y para que nuevas inversiones encuentren seguridad, servicios, infraestructura y una administración que facilite y acompañe sus proyectos”, expresó.

Ramos Arizpe, motor industrial en franco crecimiento

Durante su presentación, Gutiérrez Merino destacó que el municipio cuenta con 15 parques industriales y concentra más de 120 mil empleos vinculados a esta dinámica productiva, además de representar alrededor del 12.5 por ciento de los empleos de Coahuila.

Expuso que durante 2025 se concretaron seis proyectos empresariales de capital alemán, indio, chino, taiwanés y canadiense, que representaron una inversión aproximada de 117 millones de dólares y la generación de mil 500 empleos.

Tomás Gutiérrez destacó también la seguridad como uno de los factores fundamentales para la competitividad, al señalar que Ramos Arizpe registra una percepción de inseguridad cercana al 17 por ciento, considerablemente menor al promedio nacional referido durante su exposición.

En este sentido, explicó las inversiones municipales realizadas para fortalecer a la Policía Municipal, incrementar el parque vehicular y ampliar las herramientas tecnológicas de vigilancia mediante cámaras, equipamiento y el nuevo Centro de Control y Comando.

Gutiérrez Merino señaló que el crecimiento industrial debe avanzar acompañado del desarrollo social, por lo que compartió con los socios de dicha cámara, acciones en educación, movilidad, infraestructura, servicios públicos y apoyo a las familias, entre ellas la Ruta Estudiantil Gratuita y los programas de formación académica.

Asimismo, destacó la coordinación que mantiene el Gobierno Municipal con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar condiciones favorables que permitan a Ramos Arizpe y a Coahuila conservar su competitividad, atraer nuevas inversiones y proteger las fuentes de empleo.

Durante el encuentro, el alcalde también habló de la identidad histórica y cultural de Ramos Arizpe y extendió una invitación al sector empresarial para participar en las actividades del Ramos Fest, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto. (ACONTECER)