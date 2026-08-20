Ola de calor persiste en Coahuila; habrá temperaturas de hasta 45°C

Ciudad de México.- Este jueves 20 de agosto, México mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte y en ambos litorales, pero Coahuila estará dentro de los cinco estados donde la ola de calor persiste con mayor intensidad.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, la ola de calor sigue activa en:

Centro de Baja California Sur

Noreste de Chihuahua

Norte y sur de Coahuila

Centro, sur y este de Nuevo León

Oeste de Tamaulipas

El caso del noreste de Baja California es aparte, con valores iguales o superiores a 45°C.

Qué esperar en Coahuila:

Temperaturas máximas: Para el noreste de Coahuila se prevén de 40 a 45°C. En el resto del estado, el ambiente será de caluroso a muy caluroso, en el mismo rango que gran parte del norte del país.

Lluvias: Se pronostican chubascos de 5 a 25 mm en Coahuila, que podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Viento: Vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, similares a los de Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla. Estas rachas pueden derribar árboles y anuncios.

En comparación, las temperaturas máximas en el resto del país se distribuirán así: de 35 a 40°C en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y estados del Pacífico sur; y de 30 a 35°C en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México.

Recomendaciones del SMN.

Ante el calor extremo en el norte y sur del estado:

Mantente bien hidratado y evita bebidas azucaradas, alcohol y café en exceso. Usar ropa de manga larga, colores claros y gorra o sombrero. No te expongas al sol por periodos prolongados, sobre todo entre las 11:00 y 16:00 horas. Evitar ejercicio intenso al aire libre en horas de mayor radiación. Pon especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas. No dejes personas ni animales dentro de vehículos estacionados.

Otros sistemas en vigilancia

El SMN también vigila una zona de baja presión a 765 km al sur de Puerto Escondido, Oaxaca, en el Pacífico, con 20 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Se mueve al oeste-noroeste y por ahora no representa peligro directo para las costas mexicanas, pero la población del Pacífico debe seguir los avisos de la Conagua.

Además de un chubasco esperado en Coahuila, habrá lluvias de 5 a 25 mm en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y otras entidades, y lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California y península de Yucatán. Se pide precaución por posibles deslaves, encharcamientos y crecida de ríos, y evitar cruzar vialidades inundadas o corrientes de agua. (Heraldo de Saltillo)

https://www.gob.mx/smn