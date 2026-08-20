Marcelo Torres pide proteger espacios de guardería del IMSS ante transición a los CECI

“Sí a los nuevos CECI, pero primero garanticen los espacios y después sustituyan las guarderías existentes, nunca al revés”: señaló el diputado federal

Ciudad de México.- El diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño presentó un punto de acuerdo para exigir al IMSS que garantice la continuidad del servicio de guarderías durante la transición hacia los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), evitando que niñas y niños pierdan su lugar por la terminación de contratos durante 2026.

Torres Cofiño advirtió que ampliar y mejorar la infraestructura de cuidados es positivo; el problema sería cerrar espacios existentes antes de que los nuevos centros estén terminados, equipados y funcionando.

“Una obra anunciada no cuida a un niño. Un terreno donado no sustituye una guardería. Para una madre trabajadora, perder ese espacio puede significar reducir su jornada, pagar un servicio que quizá no puede costear o incluso abandonar su empleo”.

El legislador panista señaló que existe preocupación por la conclusión durante 2026 de contratos de guarderías de prestación indirecta y la incertidumbre sobre su continuidad en 2027, situación particularmente sensible en La Laguna, donde estos centros atienden a miles de niñas y niños.

Por ello, la propuesta plantea una regla clara: ninguna unidad necesaria para mantener la cobertura debe dejar de prestar servicio mientras no exista capacidad equivalente, accesible y efectivamente en operación, siempre que cumpla con las normas de seguridad y calidad.

Además, Torres Cofiño solicitó al IMSS un diagnóstico nacional sobre las guarderías que podrían dejar de operar, los menores atendidos y los nuevos CECI que las sustituirán, así como un informe específico para Coahuila, Durango y la Comarca Lagunera.

“Esto no se trata de defender contratos ni empresas. Se trata de defender a las familias. Primero garanticen el nuevo espacio y después retiren el existente. Los niños no pueden pagar el costo de una transición mal planeada”, concluyó Marcelo Torres. (El Heraldo de Saltillo)