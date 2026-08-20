Rinde César Arnulfo de León Primer Informe de actividades al frente de la Facultad de Trabajo Social de la UA de C

El director de la Facultad de Trabajo Social Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila, César Arnulfo de León Alvarado, rindió su Primer Informe de actividades correspondiente a su segundo periodo de gestión, durante el cual destacó el Fortalecimiento Académico, Desarrollo Docente, Apoyo Integral al Estudiantado, Vinculación Profesional y Social y Gestión e Infraestructura.

En el Aula Magna “José María Fraustro Siller”, asistió el rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, funcionariado universitario, directores de las diversas unidades académicas de US, alumnos y docentes.

En su mensaje el rector, dijo que en la Facultad de Trabajo Social hay una comunidad que trabaja en conjunto para desarrollar proyectos en beneficio del acompañamiento y construcción de una mejor sociedad, siguiendo los principios fundamentales de la Universidad Autónoma de Coahuila.

“Hoy exigimos y necesitamos facultades, escuelas e institutos, que enseñen, pero que investiguen también, que solucionen los problemas regionales y locales, que los entiendan y que formen profesionistas que sean capaces también de dar y conseguir el conocimiento, para así comprender y entender los problemas de la sociedad”, dijo.

Agregó que, la Facultad de Trabajo Social tiene características muy importantes, por lo que, el trabajo social debe de prevalecer y fortalecerse, pues su conocimiento adquiere sentido cuando entra en contacto con las personas, por eso, destacó que, es fundamental seguir apostándole a las prácticas profesionales y a la investigación, porque una excelente formación profesional es una demanda de nuestro país.

Durante su intervención, el director César Arnulfo de León Alvarado, dijo que, la visión para el plantel es ser una comunidad académica sólida, comprometida y colaborativa que, a través del trabajo en equipo, impulse experiencias formativas de alto valor para fortalecer el perfil profesional de las y los Trabajadores Sociales.

Compartió que, durante el periodo mayo 2025- abril 2026, dos docentes de la Facultad obtuvieron el grado de Doctorado y dos docentes concluyeron satisfactoriamente estudios de Maestría, fortaleciendo el perfil académico y la capacidad formativa de la planta docente.

Asimismo, dos doctoras ingresaron al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en el Nivel Candidata, consolidando la presencia académica y científica de la institución en espacios nacionales de investigación, lo que impulsa la consolidación de una cultura de actualización académica continua, fortalecimiento de redes de colaboración entre cuerpos académicos y docentes, mayor articulación entre investigación, docencia y vinculación social, mayor participación docente en actividades científicas y académicas y el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre docentes y estudiante.

Comentó que, durante este primer año de gestión se promovieron acciones enfocadas en fortalecer el bienestar, la integración y la participación activa del estudiantado: el 9 de mayo de 2025 se realizó la ceremonia de graduación de la Generación LXXIII de Licenciadas y Licenciados en Trabajo Social, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y la constancia de las y los egresados en la culminación de una etapa fundamental de su formación profesional.

Por otra parte, el 10 de mayo de 2025, se llevó a cabo el Reconocimiento y difusión de la participación artística de estudiantes de la Facultad en proyectos culturales universitarios y el 11 de mayo de 2025 se desarrolló la Difusión institucional de resultados de ingreso y procesos académicos universitarios.

Mientras que, el 14 de mayo de 2025 se realizó la visita académica de estudiantes a Planta Talento Mabe Saltillo para conocer procesos de ensamblaje y fortalecer el perfil profesional mediante experiencias de vinculación práctica; además el 25 de mayo de 2025 se tuvo la realización de la Semana Cultural del Estudiante 2025 bajo el lema “Donde las ideas florecen y el talento brilla”, promoviendo espacios de expresión, creatividad, integración universitaria y participación estudiantil mediante talleres y actividades culturales conmemorativas del Día del Estudiante.

En otro tenor, dijo que la Facultad fortaleció su presencia y vinculación con distintos sectores sociales, académicos e institucionales mediante actividades de colaboración y representación universitaria con eventos y actividades destacadas: el 3 de mayo de 2025 se participó con DAVISA en el evento Constructor de Sueños realizado en VK Foro con un stand para dar a conocer la carrera y el plan de estudios entre las familias y sus trabajadores, así como para participar en las dinámicas de integración propuestas durante el evento.

El 31 de mayo de 2025 se tuvo la presentación de resultados preliminares de diagnóstico situacional con secundarias públicas, desarrollada en coordinación con el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C., Vinculación UAdeC y la Facultad de Psicología, fortaleciendo el trabajo interinstitucional orientado al análisis de problemáticas sociales y educativas.

Arnulfo de León, agregó que, en diciembre de 2025 se realizó mantenimiento preventivo y correctivo integral a los equipos de aire acondicionado de la Facultad de Trabajo Social, fortaleciendo las condiciones de funcionalidad, confort y bienestar para estudiantes, docentes y personal universitario.

Mientras que, el 7 de noviembre de 2025 el plantel recibió equipamiento para el centro de cómputo por parte del rector Octavio Pimentel Martínez, fortaleciendo la infraestructura tecnológica y las condiciones académicas para estudiantes y docentes.

Dijo que, las actividades realizadas reflejan el compromiso institucional con una educación centrada en las personas, la participación activa y la transformación social, consolidando una comunidad universitaria más cercana, dinámica y comprometida con las realidades contemporáneas. (El Heraldo de Satillo)