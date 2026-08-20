Termina Del Toro segundo en etapa 1 del Tour de Alemania

Múnich, Alemania.- Isaac del Toro sacó la casta y terminó la Etapa 1 del Tour de Alemania en segunda posición, pero cedió el liderato de la General.

El mexicano atacó a falta de 700 metros en plena subida en busca de bonificaciones (obtuvo seis segundos) para no perder tanto tiempo respecto al francés del Visma, Louis Barré, que se llevó el segmento de 215.3 kilómetros tras sorprender con un impresionante cierre a falta de unos tres kilómetros para la meta.

“El Torito» rodó con relativa tranquilidad en el pelotón confiado en que sus gregarios hacían bien su trabajo para preparar su ataque. Sin embargo, a falta de unos 52 kilómetros para la llegada tres rivales trataron de escaparse en la subida del segundo puerto y Del Toro tuvo que actuar solo para poner orden mientras volteaba hacia atrás buscando a sus compañeros, sobre todo a Nils Politt y Antonio Morgado. Ante esa situación, el tricolor tuvo que controlar en solitario varios ataques con el desgaste que ello implicaba.

Con poco más de 47 kilómetros por recorrer, el pelotón y Del Toro absorbieron a los tres fugados que estuvieron en punta más de 130 kilómetros y sacaron hasta cuatro minutos y medio de ventaja.

El UAE jaló al pelotón y controló otras fugas luego de que cinco pedalistas se fueran en punta recorridos unos 40 kilómetros, dos de ellos se quedaron.

El otro mexicano en competencia, Edgar Cadena, celebró su cumpleaños 26 con el puesto 17 de la etapa.

Este viernes se corre la segunda etapa, un trazado de 196.8 kilómetros prácticamente llano. (AGENCIA REFORMA)

Clasificación etapa 1

Pos.- Ciclista (Nac/Eq) tiempo

1.- L. Barré (Fra/VISMA) 5:15’19»

2.- I. Del Toro (Mex/UAE) a 16″

3.- G. Ciccone (Ita/LIDL) m.t.

Clasificación general

Pos.- Ciclista (Nac/Eq) tiempo

1.- L. Barré (Fra/VISMA) 5:18’18»

2.- I. Del Toro (Mex/UAE) a 9″

3.- G. Ciccone (Ita/LIDL) a 18″