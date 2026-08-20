Max Verstappen renueva contrato con Red Bull hasta el 2030

El tetracampeón del mundo puso fin a los rumores sobre una posible salida de la escudería, firmando un contrato que lo mantendrá por 4 temporadas más en el equipo de Red Bull.

Londres, Inglaterra.- El piloto neerlandés Max Verstappen firmó este jueves 20 de agosto su renovación contractual con la escudería Red Bull hasta la temporada 2030.

A través de un comunicado oficial emitido en la antesala del Gran Premio de Países Bajos, la escudería austríaca confirmó la extensión laboral del tetracampeón del mundo, disipando las versiones sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo.

“Oracle Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen continuará en el equipo hasta el final de la temporada 2030 de Fórmula 1, prolongando una de las asociaciones más exitosas y determinantes de la historia de la F1”, anunció la escudería austríaca en un comunicado.

El acuerdo suma dos años al contrato vigente, que corría hasta 2028 y contenía cláusulas de salida por rendimiento. Esas cláusulas eran el combustible de todo: mientras existieran, cada verano se abría la misma conversación.

Pero el dato que reordena la historia no tiene que ver con equipos rivales. Max Verstappen confesó que estuvo más cerca de retirarse del deporte que de cambiar de escudería, y que después de las primeras carreras de 2026 le pidió a Laurent Mekies que no le hablara del futuro porque no sabía si quería seguir en Fórmula 1.

Fueron las conversaciones con F1 y la FIA las que lo convencieron de comprometerse hasta el cierre del ciclo regulatorio actual. El problema nunca fue Milton Keynes. Fue el reglamento.

Por su parte, Laurent Mekies, CEO y director del equipo Oracle Red Bull Racing, subrayó que “contar con Max y conservar al mejor piloto de la parrilla es una fantástica noticia para todos en Red Bull” y señaló que “muy pocas asociaciones en el deporte consiguen lo que han logrado Max y este equipo”.

La continuidad del proyecto consolida las bases técnicas del equipo para las siguientes cuatro temporadas, con el fin de garantizar el liderazgo indiscutible de Max Verstappen al frente de Red Bull. (El Heraldo de Saltillo)