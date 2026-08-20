Rechaza Sheinbaum propuesta del PAN contra La Escuela es Nuestra

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la iniciativa de alcaldes del PAN para eliminar el programa La Escuela es Nuestra y transferir a municipios y alcaldías el control de los recursos destinados al mantenimiento de los planteles.

La propuesta, presentada por el alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, plantea crear un fondo federal y destinar 6 por ciento de la Recaudación Federal Participable, unos 320 mil millones de pesos, para que los gobiernos municipales distribuyan recursos entre más de 200 mil escuelas públicas.

“No tienen razón. Es un excelente programa, extraordinario, maravilloso. ¿Qué sentido tiene que en vez de que les des los recursos a madres y padres de familia los tenga un municipio para contratar una empresa? Pues no tiene mucho sentido”, criticó.

La mandataria afirmó que los municipios ya cuentan con recursos para atender infraestructura educativa y defendió que el programa entrega dinero directamente a las comunidades escolares.

“Se da el recurso a madres y padres de familia. Ellos compran el material e incluso pueden emplearse para el mantenimiento de la escuela y es totalmente transparente y se hace muy eficiente”, explicó.

Sheinbaum dijo que menos de uno por ciento de los comités ha registrado problemas en la administración de los recursos.

La presidenta reconoció que el esquema tiene límites y no sustituye la construcción de nuevos planteles, pero sostuvo que sirve para obras menores y mantenimiento cotidiano.

“Vas a construir una nueva escuela, pues no necesariamente es con La Escuela es Nuestra. Es un programa de mantenimiento permanente de las escuelas o de pequeñas obras que se requiere un baño, que se requiere un pequeño cuarto”, detalló.

La mandataria aseguró que los comités escolares convierten presupuestos reducidos en obras que costarían más si fueran contratadas por los ayuntamientos mediante empresas privadas.

“Cien mil pesos los convierten en una mejora que si se contratara a una empresa hiciera la obra, pues no tendría ni la eficiencia ni los recursos que se destinarían”, ejemplificó.

La Escuela es Nuestra entrega recursos directamente a Comités Escolares de Administración Participativa, integrados por madres y padres de familia, docentes y otros integrantes de la comunidad, quienes deciden en asamblea las prioridades de cada plantel.

Para 2026, el programa cuenta con un presupuesto de 26 mil millones de pesos para mejorar cerca de 75 mil escuelas públicas de educación básica y media superior, en beneficio de 8.5 millones de estudiantes, de acuerdo con la SEP. (AGENCIA REFORMA)