El Sistema de Radio y Televisión XHTOR consolida una programación propia con contenidos informativos, culturales y deportivos

La barra de programas llega a la audiencia a través de radio, televisión abierta, sistemas de cable, plataformas digitales y redes sociales

Torreón, Coahuila.- El Sistema de Radio y Televisión XHTOR mantiene una programación diversa que acerca a la ciudadanía información, cultura, deporte y contenidos de interés general, a través de Radio Torreón 96.3 FM y Torreón TV Canal 28.

La oferta de contenidos se transmite por radio, televisión abierta, sistemas de cable, plataformas digitales y redes sociales, lo que permite ampliar su alcance y fortalecer el vínculo con las familias de Torreón y la Comarca Lagunera.

Luis Guillermo Hernández Aranda, director general del Sistema de Radio y Televisión XHTOR, destacó que la producción propia se ha consolidado como una herramienta para informar y promover la identidad regional mediante espacios que reflejan la vida cotidiana, el talento local y las actividades que se desarrollan en el municipio.

“Buscamos ofrecer una programación cercana a la gente, con contenidos que informen, entretengan y promuevan los valores culturales y deportivos que distinguen a nuestra región. Nuestro objetivo es que la ciudadanía encuentre en estos espacios información útil y temas de interés para su vida diaria”, señaló.

La barra informativa está integrada por los noticieros “Buenos Días Torreón”, que inicia transmisiones a las 7:30 horas; “Torreón Ahora”, a las 13:00 horas; y el resumen “Torreón en 28”, que se presenta a las 18:30 horas, espacios dedicados a mantener informada a la población sobre los acontecimientos más relevantes del municipio.

La programación también incluye propuestas culturales y de entretenimiento, espacios para el público infantil, y los de interés deportivo.

La programación municipal ocupa también un lugar relevante con producciones como “Conexión Ciudadana”, “Torreón en Movimiento”, “Nuestra Ciudad”, “Torreón Seguro” y “Mujeres en Punto”, donde se abordan temas relacionados con servicios públicos, seguridad, participación ciudadana, desarrollo urbano y el papel de las mujeres en la comunidad.

Hernández Aranda señaló que la producción local permite impulsar el talento de conductores, reporteros, productores y personal técnico, además de consolidar contenidos realizados en el propio municipio para beneficio de la audiencia.

Destacó que el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís ha mantenido el respaldo a este tipo de espacios de comunicación, al considerar que representan una vía directa para informar a la población, promover la cultura, difundir el talento lagunero y fortalecer la identidad de Torreón a través de contenidos accesibles para todas las familias. (El Heraldo de Saltillo)