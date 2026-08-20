“El fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios”: aficionados exigen salida de Infantino de la FIFA

Organizaciones de aficionados de diversas partes del mundo consideran que Infantino ha perdido la legitimidad para seguir al frente de la FIFA.

Londres, Inglaterra.- Una coalición de 42 organizaciones de aficionados de todo el mundo lanzó una petición para reclamar la dimisión inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y una profunda reforma de la gobernanza del organismo.

La petición, respaldada por organizadores como Aficionados al Fútbol de Europa (FSE), Aficionados al Fútbol de África y el Consejo de Aficionados Independientes de Norteamérica, además de asociaciones nacionales de países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán o Nueva Zelanda, ocurre tras la crisis provocada por el fallido proyecto de la FIFA Forward Enterprise (FFE) y en plena escalada de la oposición interna a su gestión.

En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que «el fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios» y consideran que Infantino ha perdido la legitimidad para seguir al frente de la FIFA.

“Desde su implicación clandestina en la Superliga europea al proyecto abortado del Mundial cada dos años, de la política de precios desorbitada del Mundial 2026 a la cultura de la intimidación y el poder personal que ha desarrollado en el seno del fútbol internacional, Gianni Infantino ha traicionado sus funciones y al fútbol en su conjunto”, acusan los representantes de los aficionados.

Junto a la dimisión de Infantino, la coalición reclama una reforma estructural de la FIFA basada en una mayor transparencia, consultas obligatorias con confederaciones, federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados, controles sobre el poder ejecutivo y mecanismos independientes de supervisión.

“FFE fue derrotado, pero la cultura que lo produjo no lo fue”, concluyen los grupos de aficionados en su comunicado, que invita a los seguidores de todo el mundo a sumarse a la petición para impulsar la salida de Infantino y una transformación de la estructura de gobierno del fútbol mundial.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato. (El Heraldo de Saltillo)