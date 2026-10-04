Fortalecimiento de los valores y educación integral; decisivos para hacer frente al embarazo en adolescentes: obispo 

El obispo de Saltillo, Hilario González García, dijo que ante el reto que representa la problemática del embarazo entre adolescentes en la entidad, es necesario emprender una estrategia en la que se priorice el fortalecimiento de los valores entre la población juvenil, y se imparta una educación integral que permita a ese sector hacer un uso responsable de se sexualidad, además de evitar los riesgos que trae consigo la maternidad a una edad temprana.

El pastor de la diócesis señaló lo anterior al ser cuestionado sobre

los resultados del instrumento denominado Análisis de Monitoreo y Actualización Legislativa sobre el Embarazo Adolescente en Coahuila, realizado por la organización Matatena AC, presentados recientemente en el Congreso del Estado.

Como se ha dado a conocer, dicho informe menciona que en la entidad, la incidencia de embarazos en jovencitas menores de 15 años presenta una disminución en lo general, sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades la problemática prevalece y lo más grave es que en algunos casos está relacionada con situaciones de violencia sexual.

El obispo señaló que el embarazo adolescente es un problema complejo que afecta no solamente la salud, sino también el desarrollo educativo y el bienestar socioeconómico de las jóvenes, además de que limita el desarrollo personal de estas últimas.

«Ahí se trata de cuestiones culturales, creo que el ejercicio de la sexualidad debe de ser ante todo con madurez, pensamos que, porque ya hay capacidad para, ya hay derecho a, entonces creo que ahí también la capacidad psico afectiva, de madurez para tomar decisiones, para ponderar lo que hemos de vivir y las responsabilidades que trae el relacionarse», señaló el obispo.

«En ese sentido, parte de la educación, de la familia, parte también de cómo nos vamos educando unos a otros. Ojalá que recuperemos esta educación integral, los valores y las cosas buenas, repito lo que dice hoy el apóstol San Pablo muy acertadamente, lo que es justo, lo que es noble, lo que es virtuoso y desechemos lo que no nos ayuda», agregó.

Indicó que, además, ante un embarazo no planeado las adolescentes enfrentan también el riesgo de realizar la práctica del aborto, poniendo en grave peligro su vida y la de sus hijos.

En ese sentido, reiteró que la postura de la Iglesia es que la vida humana es sagrada desde la concepción, por lo que hace el llamado a evitar este tipo de prácticas y a promover la protección del bebé, a la vez que propone un acompañamiento pastoral efectivo y cercano para estas jóvenes. (ÁNGEL AGUILAR)