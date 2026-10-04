Arrancan este lunes mastografías gratuitas en Ramos Arizpe

El mastógrafo llegará también al sector rural; estará tres días en Plan de Guadalupe durante la semana del 12 de octubre

El Gobierno Municipal a través del DIF Ramos Arizpe, iniciará este lunes 5 de octubre las mastografías gratuitas de la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, con atención tanto para la zona urbana como para las comunidades rurales del municipio.

En una primera etapa, el mastógrafo estará disponible en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe del lunes 5 al viernes 9 de octubre, en un horario de 8:30 a 13:00 horas, con capacidad para realizar hasta 30 estudios diarios, lo que permitirá atender hasta 150 mujeres durante la semana.

Posteriormente, el 12 de octubre, el mastógrafo será trasladado por tres días a Plan de Guadalupe para acercar este servicio gratuito a las mujeres de las comunidades aledañas, particularmente de la zona comprendida de Tortuga en adelante.

“Queremos que la prevención esté al alcance de todas las mujeres de Ramos Arizpe. Iniciamos en la zona urbana y después llevaremos el mastógrafo hasta nuestras comunidades rurales, porque la distancia no debe ser un impedimento para realizarse un estudio que puede hacer una gran diferencia”, señaló Teresita Escalante, Presidenta Honoraria del DIF Municipal.

La campaña forma parte de las actividades de Octubre Rosa y tiene como objetivo fortalecer la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama, acercando estudios gratuitos a las mujeres del municipio.

Además de las mastografías, “Tócate sin miedo y cuídate con amor” contempla citologías —Papanicolaou— gratuitas para mujeres, así como pruebas de antígeno prostático para hombres, con lo que se amplían las acciones municipales de prevención y cuidado de la salud.

La jornada se desarrolla mediante la suma de esfuerzos del Gobierno Municipal y DIF Ramos Arizpe con la Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 8; Tecnología Ambiental Especializada (TAESA) y el Club Rotario.

Ramos Arizpe fortalece durante Octubre Rosa la cultura de la prevención y amplía la cobertura de los servicios de salud para atender tanto a la población urbana como a las comunidades rurales. (El Heraldo de Saltillo)